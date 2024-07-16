"Головне - чи забезпечить це рівність": Стефанчук оцінив перспективи проєктів економічного бронювання
Жоден із зареєстрованих у Верховній Раді законопроєктів про економічне бронювання від мобілізації наразі не має шансів на ухвалення
Про це спікер ВР Руслан Стефанчук сказав у кулуарах парламенту 16 липня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Я думаю, що жоден із законопроєктів не набере одностайної підтримки в залі, тому що є три позиції", - заявив голова парламенту.
За його словами, автори законопроєктів мають переконати колег у доцільності ухвалення того чи іншого проєкту закону.
Законопроєкти мають відповідати наступним критеріям:
- ефективність ухвалення рішення про економічне бронювання
- відсутність можливостей для зловживань
- справедливість стосовно усіх громадян.
"Що стосується мене, я поки залишаюся, як і був, скептиком щодо реалізації цієї ідеї. Але ще раз кажу, що все в дискусіях. Мені потрібно конкретно цифри, конкретно математика, що ми з того отримаємо. І головне, чи забезпечить це рівність в українському суспільстві. Чи не буде того, що війна стане просто справою тих, хто не може сплатити. Я цього не хочу", - підкреслив Стефанчук.
Що відомо про економічне бронювання
У ВР розглядають три законопроєкти щодо економічного бронювання.
Перший – про збільшений військовий збір, автором якого є голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Другий документ – щодо бронювання з прив'язкою до мінімальної зарплати. Третій – гібридний.
Перший законопроєкт передбачає збільшений військовий збір 20 тис. грн за кожну заброньовану особу. Автори другого проєкту закону пропонують застосувати модель з мінімальною заробітною платою від 36 тис. грн.
Водночас за такої моделі частина податків, які співробітник сплатить із зарплати, піде не до центрального бюджету, а до місцевих бюджетів. Окрім того, деякі народні обранці побоюються, що ця модель економічного бронювання викличе негативну реакцію суспільства, яке вбачатиме в такому рішенні поділ на бідних і багатих, на тих, хто мусить воювати, і тих, хто може відкупитися, пояснював нардеп Наталуха. На його думку, модель зі збільшенням військового збору краща, адже не передбачає прив'язки ні до зарплати, ні до посад.
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