"Головне - чи забезпечить це рівність": Стефанчук оцінив перспективи проєктів економічного бронювання

Про це спікер ВР Руслан Стефанчук сказав у кулуарах парламенту 16 липня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я думаю, що жоден із законопроєктів не набере одностайної підтримки в залі, тому що є три позиції", - заявив голова парламенту.

За його словами, автори законопроєктів мають переконати колег у доцільності ухвалення того чи іншого проєкту закону.

Законопроєкти мають відповідати наступним критеріям:

ефективність ухвалення рішення про економічне бронювання

відсутність можливостей для зловживань

справедливість стосовно усіх громадян.

"Що стосується мене, я поки залишаюся, як і був, скептиком щодо реалізації цієї ідеї. Але ще раз кажу, що все в дискусіях. Мені потрібно конкретно цифри, конкретно математика, що ми з того отримаємо. І головне, чи забезпечить це рівність в українському суспільстві. Чи не буде того, що війна стане просто справою тих, хто не може сплатити. Я цього не хочу", - підкреслив Стефанчук.

Що відомо про економічне бронювання

У ВР розглядають три законопроєкти щодо економічного бронювання.

Перший – про збільшений військовий збір, автором якого є голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Другий документ – щодо бронювання з прив'язкою до мінімальної зарплати. Третій – гібридний.

Перший законопроєкт передбачає збільшений військовий збір 20 тис. грн за кожну заброньовану особу. Автори другого проєкту закону пропонують застосувати модель з мінімальною заробітною платою від 36 тис. грн.

Водночас за такої моделі частина податків, які співробітник сплатить із зарплати, піде не до центрального бюджету, а до місцевих бюджетів. Окрім того, деякі народні обранці побоюються, що ця модель економічного бронювання викличе негативну реакцію суспільства, яке вбачатиме в такому рішенні поділ на бідних і багатих, на тих, хто мусить воювати, і тих, хто може відкупитися, пояснював нардеп Наталуха. На його думку, модель зі збільшенням військового збору краща, адже не передбачає прив'язки ні до зарплати, ні до посад.