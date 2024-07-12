Громадський транспорт в окупованому Луганську під загрозою зупинення, - очільник ОВА
В окупованому Луганську місцеві чоловіки остерігаються влаштовуватися в транспортну компанію через загрозу примусової мобілізації. Громадський транспорт у місті під загрозою зупинення
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Громадський транспорт у Луганську перебуває під загрозою зупинення. Особливо це стосується наданих Росією електробусів. Бо керували ними теж водії з РФ, контракти з якими добігли кінця. Місцеві чоловіки остерігаються влаштовуватися в транспортну компанію через загрозу примусової мобілізації", - зазначив він.
За словами Лисогора, також виникають питання стосовно значного навантаження і низького рівня оплати праці.
Очільник ОВА розповів, що місцеве населення не квапиться евакуюватися, попри постійні вмовляння.
"Пропонували і вчора, коли робоча група привезла до Невського та Новолюбівки продукти харчування і хліб", - зауважив він.
Лисогор каже, що темпи паспортизації впали у захопленому 10 років Довжанську (колишньому Свердловську). За паспортами РФ місцеве населення не поспішає. Окупаційну адміністрацію звинувачують у недостатній роботі з людьми. Так, близько 30 % пенсіонерів, що проживають у Довжанську та населених пунктах навколо, не мають російських паспортів, додав голова ОВА.
- Майже 130 тис. внутрішньо переміщених осіб змушені були повернутись додому - на тимчасово окуповані території України або в зони бойових дій через проблеми на нових місцях проживання.
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