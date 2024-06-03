Громадянин Словаччини, який воював на боці РФ, здався в полон ЗСУ
Поблизу міста Лиман на Донеччині українські військові взяли в полон громадянина Словаччини, який воював на боці російської армії
Про це пише Aktuality.
Зазначається, що відео з полоненим словаком, одягненим у російську форму, опублікував український журналіст Олександр Качура.
На відео полонений представляється Ярославом Галайчиком і каже, що є громадянином Словацької Республіки. За словами журналіста, словак потрапив у полон біля міста Лиман у Донецькій області.
"Деякі хлопці, з якими він був, впали і не дійшли до тієї точки, до якої повинні були дійти. Він був медиком, мав евакуювати поранених. Отримавши контузію, він пішов у бік наших позицій, де знайшов порожні окопи. Він сховався там, але в окоп влучив безпілотник, і його знову струсонуло. Він пішов далі, але замість того, щоб йти до російських позицій - дійшов до наших позицій", - розповів Качура.
Коли саме словак опинився на фронті, наразі невідомо. Згідно з тим, що він розповідав, до цього він перебував на окупованій Луганщині, де мав допомагати завантажувати вагони.
За словами Качури, словак не хоче повертатися до Росії. Він сказав, що краще відбуватиме покарання у словацькій в'язниці за перебування в іноземній армії.
Наразі невідомо, чи комунікували українські силові структури зі словацькою стороною у зв'язку зі справою затриманого чоловіка. У посольстві Словаччини в Києві поки що нічого не знають про справу затриманого.
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Раніше військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" за допомогою дрона взяли в полон російського окупанта.
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