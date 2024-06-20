Гроссі анонсував візит до України та заявив про порозуміння з РФ щодо ЗАЕС

Про це він розповів у інтерв’ю Укрінформу.

Зокрема Гроссі прокоментував ризики потенційного блекауту всіх українських атомних електростанцій через обстріли Росією української енергетичної інфраструктури.

"Як я вже казав, ніколи не повинно бути жодних атак – і це частина семи стовпів, а також п'яти конкретних принципів – на атомну електростанцію або будь-яку частину інфраструктури, яка впливає на компоненти безпеки станції. І ми сподіваємося, що цього не станеться", - сказав він.

Гроссі заявив, що мав розмову про це із міністром енергетики Германом Галущенком і планує продовжити її під час візиту до України, який має відбутися цього літа.

"Я обговорював це кілька днів тому з паном Галущенком. І під час мого наступного візиту до Києва цього літа – а я планую поїхати до Києва, а також до Запоріжжя – ми вирішили більш детально обговорити, яку підтримку Агентство може надати в цій сфері", - додав Гроссі.

Порозуміння з РФ щодо ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ заявив, що Росія не збирається виводити Запорізьку АЕС із експлуатації.

"РФ не має наміру виводити станцію з експлуатації. Поки вони контролюють її, вони дають зрозуміти, що не планують виводити її з експлуатації. Тому ми порушували це питання. Ми обговорювали його. І під час мого останнього раунду технічних переговорів у Калінінграді було досягнуто чіткого розуміння в тому сенсі, що перезапуску або, точніше, негайного перезапуску не буде", - розповів Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ наголосила росіянам "на необхідність проведення систематичної оцінки безпеки всього майданчика, станції та реакторів, перш ніж розглядати навіть можливість перезапуску".

Крім того МАГАТЕ розглядає питання закінчення терміну експлуатації ядерного палива на ЗАЕС. Щодо цього є контакт із українським ядерним регулятором та американською компанією Westinghouse, яка виробляє ядерне паливо. Але є “технічна дискусія" і з російською стороною.

За словами Гроссі, теоретично Росія може завантажити і власне паливо на ЗАЕС, нині він не знає, чи російська сторона збирається це зробити, але раптом це відбудеться, МАГАГЕ вважатиме цю дію “недійсною”.

"Ну, знову ж таки. Вони окупують те, що належить Україні. Тож будь-яка дія в цьому випадку теоретично є недійсною через цей первинний акт заволодіння", - каже Гроссі.

Також він зазначив, що МАГАТЕ слідкує лише з технічної точки зору за діями росіян на ЗАЕС.

"Оскільки вони (росіяни – ред.) там зараз, то вони приймають оперативні рішення. Що ми робимо, так це дивимося на ці рішення з технічної точки зору. Чи безпечно це? Чи це небезпечно? І так далі. Тож ми не повторюємо щоразу: "Це не ваше". Це приймається як факт. З того моменту, як я кажу, що це – український ядерний об'єкт, зрозуміло, хто є власником цього об'єкта", - сказав він.

МАГАТЕ не може примусити Росію вийти із ЗАЕС

Гроссі заявив, що МАГАТЕ не має повноважень примусити Росію вивести свої війська із ЗАЕС для виконання своїх резолюцій.

"Знову ж таки, МАГАТЕ не має повноважень для примусового виконання резолюцій, а тим більше резолюцій, які передбачають застосування військової сили – оскільки те, що ви кажете мені, означає, що ми повинні вигнати людей із Запорізької атомної електростанції. Отже, це вже за рамками (повноважень МАГАТЕ, – ред.)", - сказав він.

Гендиректор МАГАТЕ зауважив, що і резолюціях "не йдеться про те, що МАГАТЕ має це зробити".

"Резолюції говорять про те, що Росія повинна покинути станцію. Вони не кажуть, що МАГАТЕ забезпечить виконання цього; жодна міжнародна організація не має змоги зробити це", - заявив Гроссі.

Гроссі також прокоментував питання щодо покарання Росії згідно зі Статутом МАГАТЕ за захоплення української ЗАЕС, він сказав, що "це питання не до генерального директора", а до держав-членів організації, "чи хочуть вони щось робити".

"Є можливості, наприклад, і це вже траплялося в минулому, коли призупинялося технічне співробітництво з країнами, які з якихось причин могли визнаватися такими, що не дотримуються Статуту МАГАТЕ. Це розглядалося. Наскільки я розумію, держави-члени з певних причин, про які я вже згадував, не вважають, що такі дії були б корисними", - додав Гроссі.