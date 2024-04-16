Гроссі в Радбезі ООН заявив про зростання ризику для Запорізької АЕС через обстріли

Про це Гроссі сказав на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

Очільник МАГАТЕ нагадав, що 30 травня 2023 року він сформулював, а члени Радбезу ООН і Україна підтримали 5 принципів запобігання ядерній аварії та збереження цілісності атомної електростанції:

Не допускати атаки з території станції та на неї. Не розміщувати на АЕС важке озброєння. Не піддавати ризику подачу електроенергії на станцію. Захищати від атак і диверсій всі структури, системи та компоненти, необхідні для безпечної роботи АЕС. Не допускати дій, що підривають ці принципи.

Гроссі повідомив, що впродовж останніх 10 днів "перший з цих принципів неодноразово порушувався", і назвав це свідченням "збільшення ризику для ядерної безпеки на станції".

Крім того, очільник МАГАТЕ розповів, що поблизу АЕС почастішали польоти БПЛА, та наголосив на необхідності надання фахівцям Агентства своєчасного доступу для оцінки стану станції.