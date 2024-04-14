Росіяни готують на Запорізькій АЕС провокацію "під чужим прапором"
За даними розвідки, російські окупанти готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції
Про це повідомив Генштаб.
У відомстві зазначили, що провокація готується під фальшивим прапором, тобто росіяни знову хочуть звинуватити у злочині Україну.
"Лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС. Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС", - пишуть у Генштабі.
- 9 квітня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили в "ударі" ЗСУ.
- 9 квітня у Міністерстві закордонних справ України закликали світ засудити чергові російські провокації на ЗАЕС.
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