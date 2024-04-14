Росіяни готують на Запорізькій АЕС провокацію "під чужим прапором"

Про це повідомив Генштаб.

У відомстві зазначили, що провокація готується під фальшивим прапором, тобто росіяни знову хочуть звинуватити у злочині Україну.

"Лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС. Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС", - пишуть у Генштабі.