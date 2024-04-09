У МЗС закликали світ засудити чергові російські провокації на ЗАЕС

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, оприлюдненій після чергових провокацій Росії..

У заяві наголосили, що Росія – єдина держава-терорист у світі, яка не лише захопила, мілітаризувала та намагається вкрасти атомну електростанцію, а й використовує її як майданчик для пропаганди, зокрема для розгортання нової дезінформаційної кампанії.

"Захоплення, мілітаризація та триваюча окупація Росією ЗАЕС створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки не лише України, а й усієї Європи та світу. Протягом незаконного перебування на станції, російські окупанти грубо порушили міжнародне право та норми і стандарти ядерної і радіаційної безпеки, включно з основоположними принципами МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності", – наголосили в заяві.

У МЗС України закликали всі держави й міжнародні організації, а також експертів і медіа зайняти тверду позицію, щоб нейтралізувати загрози ядерній безпеці, що їх створила Росія на ЗАЕС, а також унеможливити реалізації злочинних сценаріїв РФ у майбутньому. Також партнерів закликали посилити тиск на Росію, зокрема санкційний – у сфері атомної енергетики, щоб запобігти подальшим провокаціям Росії на ЗАЕС і сприяти звільненню станції.

"Росія припинить маніпуляції лише тоді, коли побачить, що світова спільнота рішуче відкидає будь-які спроби ввести себе в оману і безкомпромісно відстоює дотримання міжнародного права", – додали в МЗС.