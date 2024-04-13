Усі енергоблоки окупованої Запорізької АЕС перевели у стан "холодного зупину"
Усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції у суботу, 13 квітня, вперше з 2022 року перевели у стан "холодного зупину"
Про це інформує МАГАТЕ.
Перехід у стан "холодного зупину" відбувся вранці та пов'язаний із завершенням опалювального сезону в місті Енергодар, де проживає більшість персоналу станції. П'ять інших блоків вже були у цьому стані, а зараз до них додався останній.
"Я вітаю цей крок, який Агентство рекомендувало протягом певного часу, оскільки він підвищує загальну безпеку об'єкту. Агентство продовжуватиме уважно стежити за експлуатаційним станом Запорізької атомної електростанції та надавати технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін та викликів", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Гроссі.
Він додав, що рішення перевести енергоблоки у стан "холодного зупину" є позитивним, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії, але воно "не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції".
"Без сумніву, безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною", - наголосив Гроссі.
- 7 квітня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили в обстрілі ЗСУ. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов своєю чергою запевнив, що Україна не причетна до "жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС".
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