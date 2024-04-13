Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Усі енергоблоки окупованої Запорізької АЕС перевели у стан "холодного зупину"

Усі енергоблоки окупованої Запорізької АЕС перевели у стан "холодного зупину"

13 квітня, 2024 субота
20:11
Економіка ЗАЕС

Усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції у суботу, 13 квітня, вперше з 2022 року перевели у стан "холодного зупину"

Про це інформує МАГАТЕ. 

Перехід у стан "холодного зупину" відбувся вранці та пов'язаний із завершенням опалювального сезону в місті Енергодар, де проживає більшість персоналу станції. П'ять інших блоків вже були у цьому стані, а зараз до них додався останній.

"Я вітаю цей крок, який Агентство рекомендувало протягом певного часу, оскільки він підвищує загальну безпеку об'єкту. Агентство продовжуватиме уважно стежити за експлуатаційним станом Запорізької атомної електростанції та надавати технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін та викликів", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Гроссі.

Він додав, що рішення перевести енергоблоки у стан "холодного зупину" є позитивним, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії, але воно "не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції".

"Без сумніву, безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною", - наголосив Гроссі. 

  • 7 квітня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили в обстрілі ЗСУ. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов своєю чергою запевнив, що Україна не причетна до "жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС". 
Теги:
Україна
Війна з Росією
Енергія
окуповані території
окупанти
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
ядерна небезпека
МАГАТЕ
Енергетика
Читайте також:
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
11 квітня, 2024 четвер
Нові правила мобілізації: пояснюємо, що ухвалили народні депутати
Карта. Новомихайлівка_0904
12 квітня, 2024 п'ятниця
Росіяни пробують пробити напрямок на Курахове: командир підрозділу БпАК у складі 3-ї ОШБр про Авдіївський напрямок
Netflix
9 квітня, 2024 вiвторок
На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.14
    Купівля 39.14
    Продаж 39.61
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 квітня
20:59
Артем Довбик
Довбик очолив гонку бомбардирів у Ла Лізі
20:47
Пам'ятна монета "Українська бавовна. Нептун"
Нацбанк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Нептун"
20:29
Марʼяна Безугла
Безугла вважає "надмірними" виплати сім'ям загиблих воїнів
20:23
Оновлено
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
"Динамо" перемогло "Олександрію": розклад матчів і трансляцій 24-го туру УПЛ
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Історія з Линів: звичайне заробітчанство
19:58
У Буші на межі з державним історичним заповідником діятиме вапняковий кар'єр
Поруч з історичним заповідником у Буші з'явиться вапняковий кар'єр: що відбувається і які причини невдоволення
19:40
Ексклюзив
україна українці
Стан справ дуже поганий: доктор економічних наук Гладун про демографічну ситуацію в Україні
19:37
Снайпер ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Бахмутському напрямку, - Генштаб
19:26
землетрус
На Тайвані стався землетрус магнітудою 4,2
19:10
Оновлено
Ізраїль
США, Польща, Німеччина та Канада порадили своїм громадянам утриматися від поїздок на Близький Схід
19:07
OPINION
Ігор Гулик
Лихварські обіцянки Трампа
18:53
Прапор США
США просять Китай, Туреччину та Саудівську Аравію закликати Іран не атакувати Ізраїль
18:34
криголам "Ноосфера"
Криголам "Ноосфера" прибув до Чилі з учасниками українських антарктичних експедицій
18:21
Ексклюзив
Ці речі мають проводити військові і не мають регламентувати цивільні: голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про демобілізацію
18:06
OPINION
Тарас Шамайда
Корупція гірша, ніж війна. Це шиза
17:53
біля південного узбережжя Італії розбився човен з мігрантами
Біля узбережжя Іспанії знайшли тіла 4 мігранток з Північної Африки
17:47
"Прагнуть зрівняти Донеччину з землею": росіяни скинули КАБ на 5-поверхівку в Очеретяному
17:21
Огляд
Сергій Ребров
Зарплата Реброва у збірній і ахіллесова п’ята Усика: огляд українського спорту за тиждень
17:16
Контрактова площа
Після вбивства підлітка на фунікулері столичний Поділ посилено патрулюватимуть ТЦК і Нацполіція
17:15
Ексклюзив
Верховна Рада
Законопроєкт про мобілізацію фактично був прийнятий наосліп, - політолог Кошель
17:14
OPINION
Микола Княжицький
Потрібне Міністерство любові, а не лементування Міністерства закордонних справ
17:05
на фото: Бріджит Брінк
"Знаємо ціну бездіяльності": посолка США в Україні Брінк закликала Конгрес проголосувати за пакет допомоги Україні
16:54
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
У Києві перевірять законність перебування церков Московського патріархату на 73 земельних ділянках
16:49
Гроші на ЗСУ, Харків
В Харкові близькій до міськради фірмі виділили 1 млн 750 тисяч грн на ремонт фонтана: відбулася акція протесту
16:42
Оновлено
ЗРК Patriot
Німеччина передасть Україні вже третю cистему Patriot
16:38
Ексклюзив
мобілізація
Для мене це велике питання: економіст Пендзин про спроможність бюджету забезпечити мобілізаційний процес за новим законом
16:26
Гаїті
На Гаїті створили перехідну раду, відповідальну за обрання нового уряду
16:00
OPINION
Андрій Кокотюха
Мобілізація, демобілізація і бронь: три проблеми нашої війни
15:55
марки "Зброя перемоги. Made in UA"
Укрпошта випустила марки зі зброєю українського виробництва
15:50
Майк Джонсон
Соратниця Трампа заявила, що спікер Джонсон маніпулюватиме конгресом, прив'язавши допомогу Ізраїлю до України
15:42
Стівен Кінґ
"Республіканці фактично вбивають Україну": Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Києву від США
15:29
розстріляне авто
Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: постраждав водій
15:26
Ексклюзив
вітрова електростанця
Потрібен Енергорамштайн, окремий чиновник і більше сонячних та вітрових електростанцій: ексміністр енергетики Плачков пояснив, як Україні й далі бути зі світлом
15:12
Музей історії Києва встановив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову"
Інститут нацпам'яті проти закриття музею Булгакова
15:07
Володимир Зеленський
Зараз в Україні працюють 500 оборонних підприємств, задіяні майже 300 тис. людей, - Зеленський
15:04
Молдова
У Молдові ухвалили законопроєкт, згідно з яким підсанкційних осіб можуть позбавити громадянства
14:50
Василь Малюк
Від початку 2024 року СБУ викрила 11 російських агентурних мереж
14:34
Ексклюзив
жіноки військовослужбовці
"Може статися так, що всі громадяни нашої країни будуть змушені ставати до зброї", - ексречник Генштабу Селезньов про мобілізацію жінок
14:27
Міністерство оборони
"Вже в роботі": у Міноборони розповіли, коли з'явиться законопроєкт про демобілізацію
14:25
суха трава
У ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у вихідні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV