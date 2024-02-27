Гуменюк розповіла, чому РФ понад тиждень не виводить у Чорне море ракетоносії

Про це вона заявила в етері телемарафону.

"Діяльність сил оборони та погодні умови не сприяють тому, щоб корабельне угруповання ворога було максимально розгорнуто і дозволяло собі маневрувати так, як раніше це було в акваторії Чорного моря. Наразі ми фіксуємо, що ракетоносії вже протягом понад тижня не з’являються на відкритих просторах Чорного моря, перебуваючи в пунктах базування", - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що попри це ракетоносії споряджені та готові до застосування. Для того, щоб вийти на бойове чергування їм достатньо 2-3 годин. Крім того, за словами Гуменюк, росіяни можуть застосовувати ракети з акваторії самої бухти.

"Хоча це суперечить здоровому глузду і заходам безпеки, але такі факти ми вже фіксували. Тому Генштаб оцінює загрозу з моря як стабільно високу", - додала Гуменюк.