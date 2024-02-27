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Війна з Росією: хроніка
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Гуменюк розповіла, чому РФ понад тиждень не виводить у Чорне море ракетоносії

27 лютого, 2024 вiвторок
10:08
Війна з Росією Наталія Гуменюк

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що РФ не виводить у Чорне море ракетоносії внаслідок діяльності Сил оборони та погодних умов

Про це вона заявила в етері телемарафону. 

"Діяльність сил оборони та погодні умови не сприяють тому, щоб корабельне угруповання ворога було максимально розгорнуто і дозволяло собі маневрувати так, як раніше це було в акваторії Чорного моря. Наразі ми фіксуємо, що ракетоносії вже протягом понад тижня не з’являються на відкритих просторах Чорного моря, перебуваючи в пунктах базування", - сказала Гуменюк. 

Вона наголосила, що попри це ракетоносії споряджені та готові до застосування. Для того, щоб вийти на бойове чергування їм достатньо 2-3 годин. Крім того, за словами Гуменюк, росіяни можуть застосовувати ракети з акваторії самої бухти.

"Хоча це суперечить здоровому глузду і заходам безпеки, але такі факти ми вже фіксували. Тому Генштаб оцінює загрозу з моря як стабільно високу", - додала Гуменюк. 

  • Станом на ранок вівторка, 27 лютого, РФ утримує на бойовому чергуванні у Чорному морі один корабель, ракетоносії відсутні. 
Теги:
Україна
Росія
корабель
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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