Гуменюк розповіла, чому РФ понад тиждень не виводить у Чорне море ракетоносії
Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що РФ не виводить у Чорне море ракетоносії внаслідок діяльності Сил оборони та погодних умов
Про це вона заявила в етері телемарафону.
"Діяльність сил оборони та погодні умови не сприяють тому, щоб корабельне угруповання ворога було максимально розгорнуто і дозволяло собі маневрувати так, як раніше це було в акваторії Чорного моря. Наразі ми фіксуємо, що ракетоносії вже протягом понад тижня не з’являються на відкритих просторах Чорного моря, перебуваючи в пунктах базування", - сказала Гуменюк.
Вона наголосила, що попри це ракетоносії споряджені та готові до застосування. Для того, щоб вийти на бойове чергування їм достатньо 2-3 годин. Крім того, за словами Гуменюк, росіяни можуть застосовувати ракети з акваторії самої бухти.
"Хоча це суперечить здоровому глузду і заходам безпеки, але такі факти ми вже фіксували. Тому Генштаб оцінює загрозу з моря як стабільно високу", - додала Гуменюк.
- Станом на ранок вівторка, 27 лютого, РФ утримує на бойовому чергуванні у Чорному морі один корабель, ракетоносії відсутні.
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