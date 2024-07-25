ГУР ідентифікувало 30 росіян, причетних до обстрілів Харківщини і Сумщини

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Це 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії Московського військового округу ЗС РФ.

Розвідники зазначають, що йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" проти українських цивільних.

"ОТРК "Іскандер" завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км. Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета "Іскандер-М" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові", - повідомляють у ГУР.

Там також встановили, що постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ розташоване у місті Шуя Івановської області.

"До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер", - йдеться у повідомленні.

Повний список воєнних злочинців доступний за лінком.