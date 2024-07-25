ГУР ідентифікувало 30 росіян, причетних до обстрілів Харківщини і Сумщини
Оперативники та аналітики Головного управління розвідки МО України ідентифікували 30 росіян які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей
Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
Це 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії Московського військового округу ЗС РФ.
Розвідники зазначають, що йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" проти українських цивільних.
"ОТРК "Іскандер" завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км. Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета "Іскандер-М" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові", - повідомляють у ГУР.
Там також встановили, що постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ розташоване у місті Шуя Івановської області.
"До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер", - йдеться у повідомленні.
Повний список воєнних злочинців доступний за лінком.
- 9 липня стало відомо, що розслідувачі ідентифікували конкретні військові підрозділи та імена військових армії РФ, причетних до атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 44.52Продаж 45.29
- Актуальне
- Важливе