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Розслідувачі встановили імена російських військових, причетних до атаки на Охматдит

9 липня, 2024 вiвторок
15:55
Війна з Росією

Розслідувачі ідентифікували конкретні військові підрозділи та імена військових армії РФ, причетних до атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня

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Про це повідомляють розслідувачі Molfar.

"Ця інформація була отримана завдяки співпраці з конфіденційними джерелами в межах відповідних державних структур. Це надійна інформація про військові підрозділи, які здійснили атаку 8 липня 2024 року", - зазначають розслідувачі.

Які військові підрозділи відповідальні за атаки по Україні:

  • 44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 83122)
  • 22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії
  • 22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 06987, базується на аеродромі Енгельс).
  • 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, Авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 33310, базується на аеродромі Шайковка). 

За даними розслідувачів, зокрема до обстрілу Охматдиту причетні росіяни з 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка").

  • Уранці понеділка, 8 липня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві є загиблі та поранені.
  • Зранку понеділка, 8 липня, російські війська атакували ракетами Київ
  • Росіяни 8 липня здійснили удар по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, де пацієнти отримували діаліз. Встановлено, що РФ атакувала будівлю ракетою X-101
  • Кривий Ріг вранці 8 липня зазнав масованої ракетної атаки Росії
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
воєнні злочини Росії
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