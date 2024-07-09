Розслідувачі встановили імена російських військових, причетних до атаки на Охматдит

Про це повідомляють розслідувачі Molfar.

"Ця інформація була отримана завдяки співпраці з конфіденційними джерелами в межах відповідних державних структур. Це надійна інформація про військові підрозділи, які здійснили атаку 8 липня 2024 року", - зазначають розслідувачі.

Які військові підрозділи відповідальні за атаки по Україні:

44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 83122)

22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії

22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 06987, базується на аеродромі Енгельс).

52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, Авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 33310, базується на аеродромі Шайковка).

За даними розслідувачів, зокрема до обстрілу Охматдиту причетні росіяни з 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка").