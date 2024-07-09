Розслідувачі встановили імена російських військових, причетних до атаки на Охматдит
Розслідувачі ідентифікували конкретні військові підрозділи та імена військових армії РФ, причетних до атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня
Про це повідомляють розслідувачі Molfar.
"Ця інформація була отримана завдяки співпраці з конфіденційними джерелами в межах відповідних державних структур. Це надійна інформація про військові підрозділи, які здійснили атаку 8 липня 2024 року", - зазначають розслідувачі.
Які військові підрозділи відповідальні за атаки по Україні:
- 44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 83122)
- 22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії
- 22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 06987, базується на аеродромі Енгельс).
- 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, Авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 33310, базується на аеродромі Шайковка).
За даними розслідувачів, зокрема до обстрілу Охматдиту причетні росіяни з 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка").
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