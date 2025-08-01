ГУР оприлюднило дані підполковника, який запускає "шахеди" по Україні
Головне управління розвідки опублікувало дані російського підполковника, бригада якого здійснює запуск "шахедів" по Україні
Про це інформує ГУР.
Вказано, що розвідникам вдалося встановити дані командира окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокації - місто Кореньовск, Краснодарський край) підполковника Нєгруба Руслана Миколайовича. Його бригада здійснює запуски безпілотників типу "шахед" по території України для атак по цивільній та гуманітарній інфраструктурі.
"Воєнний злочинець Руслан Нєгруб народився 4 січня 1983 року. Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17.04.2003 р. Моздокським РУВС Республіки Північна Осетія. Випускник Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища", - йдеться у повідомленні.
Окупант одружений, має 20-річного сина. За інформацією ГУР, адреса реєстрації/проживання сім’ї: Ставропольський край, м. Будьонновск, вул. Мікрорайон Сєвєрний, буд. 1, кв. 76.
- Раніше правоохоронці ідентифікували російського окупанта, який ґвалтував двох неповнолітніх дівчат під час тимчасової окупації Снігурівської громади на Миколаївщині.
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