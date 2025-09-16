ГУР підірвало парковку військової частини у Владивостоці: серед окупантів 155-ї бригади є загиблі і поранені, - ЗМІ
У Владивостоці ГУР провело операцію: на парковці військової частини стався вибух, унаслідок якого ліквідовано російських окупантів із 155-ї бригади, причетних до страт українських полонених
Про це повідомляють джерела РБК-Україна, Укрінформа, Суспільного.
За їхніми даними, вибухи пролунали в районі населеного пункту Щитова Приморського краю, де розташований 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ. Саме цей підрозділ воював проти України під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, а також на Курському та Покровському напрямках.
155-та бригада відома особливою жорстокістю, зокрема — розправами над цивільним населенням та стратою українських військовополонених.
Близько 9:00 за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, після якого пролунала ще одна детонація. За попередніми даними, є загиблі та поранені серед російських військових.
Очевидці повідомляють, що на місці події працює велика кількість карет швидкої допомоги.
- Ударні безпілотники ГУР МО України уразили критично важливе для російського ВПК підприємство хімічної промисловості "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї.
