ГУР підірвало парковку військової частини у Владивостоці: серед окупантів 155-ї бригади є загиблі і поранені, - ЗМІ

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, Укрінформа, Суспільного.

За їхніми даними, вибухи пролунали в районі населеного пункту Щитова Приморського краю, де розташований 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ. Саме цей підрозділ воював проти України під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, а також на Курському та Покровському напрямках.

155-та бригада відома особливою жорстокістю, зокрема — розправами над цивільним населенням та стратою українських військовополонених.

Близько 9:00 за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, після якого пролунала ще одна детонація. За попередніми даними, є загиблі та поранені серед російських військових.

Очевидці повідомляють, що на місці події працює велика кількість карет швидкої допомоги.