Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією ГУР підірвало парковку військової частини у Владивостоці: серед окупантів 155-ї бригади є загиблі і поранені, - ЗМІ

ГУР підірвало парковку військової частини у Владивостоці: серед окупантів 155-ї бригади є загиблі і поранені, - ЗМІ

Ксенія Золотова
16 вересня, 2025 вiвторок
11:29
Війна з Росією вибух, ракетна атака

У Владивостоці ГУР провело операцію: на парковці військової частини стався вибух, унаслідок якого ліквідовано російських окупантів із 155-ї бригади, причетних до страт українських полонених

Зміст

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, Укрінформа, Суспільного.

За їхніми даними, вибухи пролунали в районі населеного пункту Щитова Приморського краю, де розташований 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ. Саме цей підрозділ воював проти України під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, а також на Курському та Покровському напрямках.

155-та бригада відома особливою жорстокістю, зокрема — розправами над цивільним населенням та стратою українських військовополонених.

Близько 9:00 за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, після якого пролунала ще одна детонація. За попередніми даними, є загиблі та поранені серед російських військових.

Очевидці повідомляють, що на місці події працює велика кількість карет швидкої допомоги.

  • Ударні безпілотники ГУР МО України уразили критично важливе для російського ВПК підприємство хімічної промисловості "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
окупанти
ГУР
Військові новини
Читайте також:
вагітна
Автор Ксенія Золотова
13 вересня, 2025 субота
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
Автор Микола Княжицький
15 вересня, 2025 понедiлок
Ті, хто хвалять Пугачову, і ті, хто сварять її, насправді залишаються в полоні колоніальної свідомості
Володимир Огризко
Автор Євген Козярін
14 вересня, 2025 неділя
Угорщина та Словаччина будуть вимушені дослухатися до Трампа, - Огризко
Про нас

