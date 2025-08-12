ГУР: Росія цьогоріч планує виготовити майже 80 тис. дронів і вдосконалити ракети

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, РФ Федерація може нарощувати темпи виробництва безпілотних літальних апаратів різних типів.

"Вони планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу "шахед". Якщо розбити це по видах, то "Герань-2" – 40 тис. одиниць, "Гарпія-1" – 5700, "Гербера" та інші хибні цілі – близько 34 тис. Це ті плани, які є в Російській Федерації", - наголосив Скібіцький.

Він додав, що росіяни розгорнули додаткові лінії виробництва на території РФ, а також намагаються повністю замістити імпорт усіх компонентів, які використовують.

"На сьогодні планер – це вже їхнє, двигун внутрішнього згоряння, який вони встановлюють, – теж їхнє. Система навігації, за виключенням чіпів та мікроелектроніки – російське виробництво. Антени – та ж "Комета". Це – ті елементи, які дозволяють уникнути дії засобів радіоелектронної боротьби", - розповів представник ГУР.

За його словами, таким чином Росія намагається бути самодостатньою у виробництві БПЛА. Попри потенціал ворога у цьому питання, завдання України - попередити плани ворога і знищити їхні виробничі потужності.

Що з виробництвом ракет

Крім того, Скібіцький каже, що з ракетами у росіян ситуація інакша - усі вироблені ракети одразу застосовуються. Така тенденція простежується щодо Х-101, "Калібру" і "Кинджалу".

За даними ГУР, точність російських ракет покращилася. Так, раніше при спробах вдарити по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області відхилення "Кинджалів" становило від 3 до 15 км. На це, зокрема, вплинули міжнародні санкції, а також нездатність Росії створити власну систему навігації.

"Тому й влучають крилаті ракети по наших цивільних будинках. Якщо пам'ятаєте, навіть у 2022 році, коли на Татарці (у Києві - ред.) вони завдавали ударів по заводу "Артема", двічі або тричі крилата ракета прилітала у велику цивільну будівлю. Це тому, що при Радянському Союзі цієї будівлі не було - вони планували удари, використовуючи карти ще з тих старих часів", - розповів Скібіцький.

Зараз, за його словами, ситуація змінилася - ракети "Іскандер" стали більш точними і маневровими.