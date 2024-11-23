ГУР: у РФ діє близько півсотні спецпрограм для перепрограмування свідомості дітей та молоді України

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму “Геноцидальні практики рф в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”.



Він розповів, що Росія намагається позбавити викрадених дітей української ідентичності, зокрема, для цього на території держави-агресора діє близько півсотні спеціальних програм для перепрограмування свідомості дітей та молоді України.



За словами Скібіцького, повернення викрадених Росією дітей України ― вкрай складний процес.



"Вивезення наших дітей починалось нібито на відпочинок, на лікування, на навчання, а потім відбувалась передача їх у російські сім’ї, щоб потім повністю їх асимілювати в російську пропаганду, в російське суспільство. [...] Звільнити українських дітей дуже непросто. Ми повертаємо буквально одиниці: кожну дитину треба фактично виривати з пазурів цього триглавого дракона", - заявив представник ГУР.



Українська воєнна розвідка спільно з іншими державними органами збирають усі можливі факти про злочини Росії щодо українських дітей.



Скібіцький нагадав, що для інформування українського суспільства та світової спільноти на порталі "Війна і санкції" діє розділ "Викрадачі дітей", де наведено дані про виконавців цих геноцидних практик Росії.

Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва й Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.