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ГУР: зброю іноземного виробництва не використовували для атаки по виробництву "шахедів" і НПЗ у Татарстані

3 квітня, 2024 середа
13:26
Війна з Росією Наслідки атаки підприємств у Татарстані,

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що для ударів по виробництву "шахедів" і НПЗ у Татарстані не використовувалась зброя іноземного виробництва

Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.

Вказано, що Юсов відмовився офіційно спростовувати чи підтверджувати причетність ГУР або СБУ до подій в Татарстані.

"Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо залучені до геноцидної війни Росії проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт", – сказав Юсов.

Представник ГУР не уточнив, якими засобами були уражені об'єкти у РФ, які розташовані за тисячу кілометрів від України, втім, за його словами, українська галузь безпілотників розвивається "дуже динамічно" і для її удосконалення використовуються всі сучасні технології, які є у світі. Зокрема, ведеться робота над допрацюванням дальності, автономності та точності. 

"Поки що додаткова інформація на цю тему, скажімо, небажана з міркувань безпеки", - наголосив Юсов.

Він також підтвердив, що у Татарстані під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "шахед", які росіяни маркують під "Герань". За його словами, одну з будівель поблизу підприємства вразила російська ППО. 

"Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об’єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять", – додав Юсов.

  • 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, розташованої більш як за 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого буцімто є постраждалі. Повідомляється, що ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131.
  • Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський прокоментував атаку на НПЗ у Татарстані та ефективність ППО в глибині території РФ. Він вважає, що саме в глибині території РФ, у росіян з ППО проблеми більші, ніж ми могли уявити. 
  • Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко вважає, що удар було завдано українським літаком Aeroprakt A-22. Він використаний у безпілотному варіанті та навантажений вибухівкою. 
Теги:
Україна
Росія
ППО
безпілотник
ГУР
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