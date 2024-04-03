ГУР: зброю іноземного виробництва не використовували для атаки по виробництву "шахедів" і НПЗ у Татарстані

Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.

Вказано, що Юсов відмовився офіційно спростовувати чи підтверджувати причетність ГУР або СБУ до подій в Татарстані.



"Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо залучені до геноцидної війни Росії проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт", – сказав Юсов.

Представник ГУР не уточнив, якими засобами були уражені об'єкти у РФ, які розташовані за тисячу кілометрів від України, втім, за його словами, українська галузь безпілотників розвивається "дуже динамічно" і для її удосконалення використовуються всі сучасні технології, які є у світі. Зокрема, ведеться робота над допрацюванням дальності, автономності та точності.

"Поки що додаткова інформація на цю тему, скажімо, небажана з міркувань безпеки", - наголосив Юсов.

Він також підтвердив, що у Татарстані під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "шахед", які росіяни маркують під "Герань". За його словами, одну з будівель поблизу підприємства вразила російська ППО.

"Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об’єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять", – додав Юсов.