Авіаексперт Романенко повідомив, чим завдали удару по виробництву "шахедів" та НПЗ у Татарстані
Удару по виробництву "шахедів" та НПЗ у Татарстані було завдано не безпілотниками
Про це повідомив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері телеканалу "Еспресо".
"Удар було завдано українським літаком Aeroprakt A-22. Він використаний у безпілотному варіанті та навантажений вибухівкою. Таким чином, вдалося подолати тисячокілометрову відстань, а точніше 1200 км. Нижньокамськ і Алабуг один від одного знаходяться приблизно на відстані 20-30 км. Тобто можна вважати, що обидва об'єкти були уражені однаковими безпілотниками", - сказав Романенко.
Він розповів про особливості Aeroprakt A-22 і як його вдалося ідентифікувати.
"Цей літак випускався в Україні з 1999 року. Розмах крила від 9,55 до 10 метрів, в порівнянні з дроном він значно більший. Тому його дуже легко ідентифікували по відео, опублікованим у мережі. Впевненість, що це саме той літак полягає в тому, що його дальність в рекламних проспектах 1100 км. Трохи збільшити дальність для такого масштабу машини - це не велика проблема. Тим паче, що не потрібно садити людей, в літаку є вільне місце, треба лише додати палива. Більш складна річ - зробити виконавчі механізми, які б керували цим літаком по сигналах навігаційної системи. Видно, що нашим інженерам вдалося створити таку силову систему, яка б перетворювала радіосигнали на виконавчі команди для органів управління цим літаком", - розповів авіаексперт.
- Уранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, розташованої більш як за 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого буцімто є постраждалі. Повідомляється, що ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131.
- Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express прокоментував атаку на НПЗ у Татарстані та ефективність ППО в глибині території РФ.
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