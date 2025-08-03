ГУР здобуло секретну документацію про новітній російський атомний підводний човен "Князь Пожарський"
Воєнна розвідка України отримала повний обсяг внутрішньої закритої документації щодо найновішої атомної субмарини стратегічного призначення Росії — К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А"
Про це пише пресслужба ГУР.
У розпорядженні ГУР опинилися:
- поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;
- бойові інструкції для екіпажу;
- бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;
- приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;
- інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.
Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів "Пожарского". Цей об’ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна, зазначили у відомстві.
Підводні човни класу "Борєй-А" — один із ключових елементів так званої ядерної тріади кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких здатна нести до 10 бойових блоків.
"Князь Пожарський" офіційно увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту 24 липня 2025 року. Базується у місті Ґаджієво (Мурманська область). На бойове чергування субмарину особисто приймав особисто Володимир Путін.
"Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише “князя Пожарского”, а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора Росії", - наголосили в ГУР.
- Українська розвідка публікує складові нового дрона, який використовується росіянами як розвідник та фальш-ціль для виявлення позицій української ППО та її перевантаження.
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