ГУР здобуло секретну документацію про новітній російський атомний підводний човен "Князь Пожарський"

Про це пише пресслужба ГУР.

У розпорядженні ГУР опинилися:

поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

бойові інструкції для екіпажу;

бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів "Пожарского". Цей об’ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна, зазначили у відомстві.

Підводні човни класу "Борєй-А" — один із ключових елементів так званої ядерної тріади кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких здатна нести до 10 бойових блоків.

"Князь Пожарський" офіційно увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту 24 липня 2025 року. Базується у місті Ґаджієво (Мурманська область). На бойове чергування субмарину особисто приймав особисто Володимир Путін.

"Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише “князя Пожарского”, а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора Росії", - наголосили в ГУР.