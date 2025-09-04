Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ідеально вписується в концепцію Трампа: експерт про результати саміту Коаліції охочих, на якому 26 країн формально погодились надати гарантії безпеки Україні
Ексклюзив

Ідеально вписується в концепцію Трампа: експерт про результати саміту Коаліції охочих, на якому 26 країн формально погодились надати гарантії безпеки Україні

Зіновія Воронович
4 вересня, 2025 четвер
20:55
Війна з Росією Коаліція охочих

Результати саміту Коаліції охочих 4 вересня, за підсумками якого Емманюель Макрон заявив, що 26 країн формально 26 країн формально погодилися надіслати або сили контингенту в Україну, або внести певні засоби, це нарешті перехід від розмов до чіткого плану. При цьому плану, який вписується у концепцію миру Дональда Трампа

Зміст

Про це у коментарі Еспресо заявив кксперт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Сьогоднішні результати саміту Коаліції охочих – це значно краще, ні те, що ми бачили раніше. Бо раніше ми бачили абсолютно не зорганізованих французів, які, хоч разом з британцями висунули цю ініціативу з контингентом, потім просто постійно відходили від питання, - каже Олександр Краєв. - Ми бачили британців, які постійно нерішуче себе почувають. Бачили німців, які відразу сказали, що нічого не готові робити. Бачили інші країни, які просто сиділи на паркані і особливо не проявляли активність. Ми чули інформацію від Bloomberg, що  є якісь 10 держав, які готові відправляти контингент в Україну, але більшість не готові. А тут ми нарешті чуємо про  якісь результати".

При цьому не варто сподіватись, що уже найближчим часом в Україну відправлять миротворчий контингент. 

"Очевидно, що це швидше, британська пропозиція. Тобто не повноцінний контингент, а підтримка в повітрі, на землі і на воді, - каже Олександр Краєв. - Звісно, я не скажу, що це уже  перемога і все далі буде добре. Але як мінімум, тепер у нас є стратегія. Ми від розмов перейшли до якогось чіткого плану, який можна доповнювати, редагувати. В принципі, нам тепер є з чим працювати". 

На думку експерта, результати саміту Коаліції охочих ідеально вписуються в концепцію президента США Дональда Трампа.

"Як би дивно це не звучало, але те, що зараз обговорюється, абсолютно чітко вписується в концепцію, яку пропонував для них Трамп. Він же не дарма постійно казав, що  це війна Європи, тож європейці мають самі ці проблеми вирішувати, а ми,  мовляв, готові зброю продавати. Погодження на продаж зброї є, європейці готові її купувати. І тепер от ми бачимо, що європейці готові в основному забезпечувати цей контингент, європейці готові займатися його логістикою. Це абсолютно чітко лягає в концепцію мирного плану Трампа, де мінімальна залученість Штатів, але при цьому він - частина процесу, він -  дипломат, він всіх звів воєдино і саме він, мовляв, був тим, хто запустив взагалі всі переговори. Тобто для його Нобелівської премії миру і для нього самого це, в принципі, ідеальний варіант".

Водночас Олександр Краєв переконаний, що і нам самим, і європейцям пора перестати думати, як на ті чи інші рішення відреагують в РФ.

"Важливо доносити до наших європейських союзників, що пора припинити намагатись розв’язати рівняння, яке не має розв’язки: Україна має перемогти, але Росія не має програти. Якщо вони знову будуть намагатися грати за цим сценарієм, то ми ні до чого не прийдемо і отримаємо новий Мінськ, але на набагато гірших умовах і з набагато більшими втратами територій", - каже він.

  • 4 вересня за підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Києву, зокрема – відправити свій контингент в Україну.

 

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
ЄС
Франція
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
гарантії безпеки
Читайте також:
Ілля Вітюк
Автор Ольга Бабишена
2 вересня, 2025 вiвторок
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
Роман Костенко
Автор Оксана Ліховід
3 вересня, 2025 середа
Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
Валентин Наливайченко
Автор Марина Клюєва
2 вересня, 2025 вiвторок
Настав час владі та правоохоронцям оприлюднити списки РФ на ліквідацію, - Наливайченко про вбивство Андрія Парубія
Київ
+21.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 47.89
    Продаж 48.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
4 вересня
21:20
Ексклюзив
ЗСУ
Журналіст Цимбалюк пояснив, чому Росія ніколи не погодиться на заморожування лінії фронту
21:18
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 4 вересня
21:04
Оновлено
Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
ЧС-2026: результати та розклад матчів 4 вересня
21:00
Ексклюзив
Верховна Рада
Слідом за НАБУ та САП: Верховна рада голосуватиме за законопроєкт, яким обмежать незалежність Бюро економічної безпеки
20:52
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Це дійсно дуже насторожило: Дикий прокоментував саміт у Пекіні
20:44
Португалія допоможе відбудувати школи на Житомирщині
У Лісабоні загинув українець через аварію фунікулера
20:10
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії "шахедам" і "гераням" РФ, - Сирський
20:03
OPINION
Ще раз про мультфільми і їхніх глядачів
20:00
Ексклюзив
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Захід не готовий до прямого бойового зіткнення з Китаєм, - експерт аналітичного центру
20:00
на фото Денис Шмигаль
"Всі були з боді-камерами та вели відеофіксацію": Шмигаль під час поїздки на Запоріжжя зустрів працівників ТЦК та СП
19:54
Місія МВФ в Україні
Ключовий акцент візиту місії МВФ в Україну – бюджет-2026, – Василь Фурман
19:50
Володимир Зеленський
Зеленський у розмові з Трампом запропонував США спецформат для захисту неба
19:39
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Фюзеляж "Фламінго" дозволяє швидко масштабувати виробництво балістичних ракет, - Defense Express
19:37
Оновлено
Зеленський і Макрон
У межах гарантій безпеки 26 держав готові надіслати війська до України або підтримати їх: підсумки саміту Коаліції охочих від Зеленського та Макрона
19:27
вугілля
В Україні нині достатньо газу й вугілля для традиційної зими, - Укренерго
19:26
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: на Харківщині та у Запоріжжі є постраждалі, в Одесі гасили пожежу
19:06
ВАКС призначив 9 млн гривень застави для бригадного генерала СБУ Вітюка
18:29
Огляд
Джорджо Армані
Творець найвишуканіших образів для кіно, сцени і червоних доріжок: як Джорджо Армані став легендою світу моди
18:20
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп у телефонній розмові закликав європейців припинити купувати російську нафту
18:00
OPINION
Фіаско цілей "СВО": російська армія провалила весняно-літню кампанію 2025 року
17:56
Ексклюзив
Повернеться військовий після СЗЧ в частину чи потрапить за ґрати, залежатиме від суб’єктивного рішення командира: що не так із законопроєктом  № 13260
17:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Бої на території Дніпропетровської області не є випадковими, - полковник запасу ЗСУ Селезньов
17:18
телефон
Чат-бот єОпора для допомоги після атак РФ запрацював у Києві
17:07
Аналітика
винищувач, ВПС України
Як Україні досягти переваги у небі.  Ч.2
17:00
Даніель Ортега
"Уряд ДНР" готується до угоди про торгівельно-економічну співпрацю з Нікарагуа, - розвідка
16:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:50
Огляд
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Міжнародний дебют доньки Кім Чен Ина: чи буде наступним лідером КНДР жінка
16:44
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 2200 людей, щонайменше 3640 поранені
16:41
Оновлено
У Парижі завершилася зустріч Коаліції охочих: Зеленський зустрівся з Віткоффом
16:29
Кір Стармер
Держави Коаліції охочих готові постачати Україні далекобійні ракети, - Стармер
16:26
Помер італійський модельєр Джорджо Армані
16:22
Владіслав Бленуцe
У соцмережах новачка "Динамо" Бленуце знайшли проросійський контент. Клуб і футболіст вийшли з заявами
16:15
Оновлено
РФ вдарила по працівниках гуманітарної місії, які проводили розмінування на Чернігівщині: дві людини загинули, три поранені
16:08
"Людина майбутнього": Оголосили дату виходу продовження "Супермена"
16:03
Вступні іспити
Українські університети запровадили додатковий вступ для громадян, які закінчили коледжі чи школи Польщі
16:01
OPINION
Про типи запроданців
15:03
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 5 вересня
14:52
Сі Цзіньпін
Китайська соцмережа піддала цензурі пошук "150 років" після розмови Путіна, Сі й Кіма
14:30
Кім Чен Ин
Забрали туалет і ретельно прибрали кімнату: КНДР знищувала "сліди присутності" Кім Чен Ина після його зустрічі з Путіним у Китаї, - Reuters
14:24
Ексклюзив
Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк
Відновлення трансляцій з ВР виглядає неповним без допуску журналістів до кулуарів, - нардепка Василевська-Смаглюк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV