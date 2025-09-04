Ідеально вписується в концепцію Трампа: експерт про результати саміту Коаліції охочих, на якому 26 країн формально погодились надати гарантії безпеки Україні

Про це у коментарі Еспресо заявив кксперт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Сьогоднішні результати саміту Коаліції охочих – це значно краще, ні те, що ми бачили раніше. Бо раніше ми бачили абсолютно не зорганізованих французів, які, хоч разом з британцями висунули цю ініціативу з контингентом, потім просто постійно відходили від питання, - каже Олександр Краєв. - Ми бачили британців, які постійно нерішуче себе почувають. Бачили німців, які відразу сказали, що нічого не готові робити. Бачили інші країни, які просто сиділи на паркані і особливо не проявляли активність. Ми чули інформацію від Bloomberg, що є якісь 10 держав, які готові відправляти контингент в Україну, але більшість не готові. А тут ми нарешті чуємо про якісь результати".

При цьому не варто сподіватись, що уже найближчим часом в Україну відправлять миротворчий контингент.

"Очевидно, що це швидше, британська пропозиція. Тобто не повноцінний контингент, а підтримка в повітрі, на землі і на воді, - каже Олександр Краєв. - Звісно, я не скажу, що це уже перемога і все далі буде добре. Але як мінімум, тепер у нас є стратегія. Ми від розмов перейшли до якогось чіткого плану, який можна доповнювати, редагувати. В принципі, нам тепер є з чим працювати".

На думку експерта, результати саміту Коаліції охочих ідеально вписуються в концепцію президента США Дональда Трампа.



"Як би дивно це не звучало, але те, що зараз обговорюється, абсолютно чітко вписується в концепцію, яку пропонував для них Трамп. Він же не дарма постійно казав, що це війна Європи, тож європейці мають самі ці проблеми вирішувати, а ми, мовляв, готові зброю продавати. Погодження на продаж зброї є, європейці готові її купувати. І тепер от ми бачимо, що європейці готові в основному забезпечувати цей контингент, європейці готові займатися його логістикою. Це абсолютно чітко лягає в концепцію мирного плану Трампа, де мінімальна залученість Штатів, але при цьому він - частина процесу, він - дипломат, він всіх звів воєдино і саме він, мовляв, був тим, хто запустив взагалі всі переговори. Тобто для його Нобелівської премії миру і для нього самого це, в принципі, ідеальний варіант".

Водночас Олександр Краєв переконаний, що і нам самим, і європейцям пора перестати думати, як на ті чи інші рішення відреагують в РФ.

"Важливо доносити до наших європейських союзників, що пора припинити намагатись розв’язати рівняння, яке не має розв’язки: Україна має перемогти, але Росія не має програти. Якщо вони знову будуть намагатися грати за цим сценарієм, то ми ні до чого не прийдемо і отримаємо новий Мінськ, але на набагато гірших умовах і з набагато більшими втратами територій", - каже він.