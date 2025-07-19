Інформація ворога про початок штурму Покровська не відповідає дійсності, - ОСУВ "Хортиця"

Про це в етері Еспресо розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” ситуація незмінна вже тиждень. Дуже активно росіяни атакують на Новопавлівському напрямку, на Покровському й Лиманському. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. Росіяни намагаються просунутись на північ від Покровськ-Костянтинівка. Саме там зосереджено найбільше російських сил та засобів. Росіяни пробують розвивати наступ в напрямку Костянтинівки, а також ворог намагається обійти Покровську агломерацію з боку Мирнограда. Вкрай напруженою залишається ситуація по всій лінії фронту. Активні штурми ворог проводить на Краматорському й Торецькому напрямку. Також є атаки на Сіверському напрямку", - розповів Трегубов.

За словами речника, інформація про перебування російських військових на території Дніпропетровщини теж не відповідає дійсності.

"Інформація ворога про початок активного штурму Покровська не відповідає дійсності. Я вже просто не можу сприймати будь-які заяви ворога й нікому не раджу цього робити. Нагадаю, за їхніми заявами вони не те, що Київ за три дні брали, а той же самий Торецьк взяли ще в лютому, коли їхнє Міноборони про це заявили. Те ж саме стосується і штурмів Покровська й тих анонсів, де вони розповідають, що вже знаходяться на території Дніпропетровщини. На цю інформацію не слід зважати", - підсумував він