"Інформаційний спротив": окупанти не захопили Очеретине, там ще тривають бої
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що російські війська контролюють лише частину села Очеретине
Про це він розповів у етері Еспресо
"Очеретине повністю ще не втрачене. Там продовжуються бойові дії. Росіяни дійсно зайшли в населений пункт і контролюють частину Очеретиного. Зокрема, південну частину села. Зараз Сили оборони намагаються їх вибити звідти. Особливо над цим завданням працюють підрозділи 47-ї ОМБр. Варто окремо зауважити, чому окупанти так активно атакують в напрямку Очеретиного. Річ у тому, що цей населений пункт розташований по трасі 0511. Ця траса логістично виводить на Покровськ", - пояснив Коваленко.
За словами експерта, окупанти намагаються обійти лінії оборони українських підрозділів поблизу Авдіївки
"Росіяни марять просуватись саме в напрямку Покровська. Окрім всього іншого Очеретине знаходиться північніше раніше повідомленого розміщення наших ліній оборони та рубежів на захід від Авдіївки. Тобто, з одного боку вони далі намагаються просуватись в напрямку Покровська, а з іншого - хочуть спробувати обійти наші лінії оборони", - додав він.
- 23 квітня депутат Дружківської міської ради Микола Довбня повідомив, що російські окупаційні війська дуже швидко просуваються у бік Покровська
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