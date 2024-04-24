"Інформаційний спротив": окупанти не захопили Очеретине, там ще тривають бої

Про це він розповів у етері Еспресо

"Очеретине повністю ще не втрачене. Там продовжуються бойові дії. Росіяни дійсно зайшли в населений пункт і контролюють частину Очеретиного. Зокрема, південну частину села. Зараз Сили оборони намагаються їх вибити звідти. Особливо над цим завданням працюють підрозділи 47-ї ОМБр. Варто окремо зауважити, чому окупанти так активно атакують в напрямку Очеретиного. Річ у тому, що цей населений пункт розташований по трасі 0511. Ця траса логістично виводить на Покровськ", - пояснив Коваленко.

За словами експерта, окупанти намагаються обійти лінії оборони українських підрозділів поблизу Авдіївки

"Росіяни марять просуватись саме в напрямку Покровська. Окрім всього іншого Очеретине знаходиться північніше раніше повідомленого розміщення наших ліній оборони та рубежів на захід від Авдіївки. Тобто, з одного боку вони далі намагаються просуватись в напрямку Покровська, а з іншого - хочуть спробувати обійти наші лінії оборони", - додав він.