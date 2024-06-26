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Ексклюзив

"Інформаційний спротив": українське командування могли замінити через події на Торецькому напрямку

26 червня, 2024 середа
17:15
Війна з Росією українські військові

Призначення генерала Андрія Гнатова на посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ може бути пов'язане з подіями на Торецькому напрямку

Зміст

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері Еспресо.

"На Покровському напрямку ситуація дуже складна. Російські окупанти продовжують діяти зараз по двох основних напрямках. Не дивлячись на те, що у них відбувалися досить успішні дії минулого тижня в напрямку на Торецьк, тим не менш, це було обумовлено, м'яко кажучи, незлагодженістю під час умовної ротації, яка відбувалася саме на Торецькому плацдармі. Росіянам вдалося просунутися вглиб наших позицій на 2 км, фактично не маючи того виснаження, яке в них відбувається під час таких просувань", - повідомив він.

Отже, зміни, які відбулись у командуванні, пов'язані також і з цими обставинами, вважає Коваленко: "В середньому 100 м - це знищена рота. Якщо просування на 2 км, росіяни мали б втратити від 20 до 30 рот мінімум. В цифрах це близько 2,5 тис. особового складу. Таких втрат вони не зазнали".

Для окупантів важливим є напрямок на південь від 05-11 - логістична артерія, яка веде через Очеретине на Покровськ, каже військово-політичний оглядач.

"Вони мають намір в південній локації повністю зайняти всі населені пункти та села по лівому березі річки Вовча та Карлівського водосховища - утворити такий собі буфер безпеки саме для просування по 05-11. Також це північний напрямок - Воздвиженка. Для них зараз буде пріоритетним розпочати наступальні дії на Воздвиженку, щоб вийти на 05-04 у північно-західному напрямку і перерізати основну логістичну артерію, яка поєднує між собою Покровськ та Костянтинівку і, фактично, Часів Яр", - додав він.

  • Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський змінив командувача Об'єднаних Сил ЗСУ та призначив на посаду Андрія Гнатова замість Юрія Содоля.

  • Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук прокоментував призначення генерала Андрія Гнатова на посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Костянтинівка
втрати окупантів
Часів Яр
Покровськ
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