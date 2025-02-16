Інформацію про обмін територіями можуть поширювати лише росіяни, - майор ЗСУ Прозапас

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Ми давно вже забули фундаментальний принцип чим відрізняються слова від дій. Переважна більшість суспільства через втому, психологічне навантаження почала звертати увагу на дії. Хтось говорить, що Україна буде обмінювати території, що буде закінчення війни. Тепер накладіть ці події на реальність. Солдати на фронті тримають позиції, виконують бойову роботу й розпорядження і потім читають про ці події. І це дуже погано впливає на психологію військовослужбовців. Гадаю, що подібні вкиди можуть робити тільки росіяни для того, щоб українці перестали бачити сенс опору російській агресії. До цього слід відноситись дуже обережно", - пояснив Прозапас.

За словами військовослужбовця, людям варто реально дивитись на стан речей. Він наголосив, що війна не закінчиться скоро.

"Я з жахом спостерігаю з тим, як велика частина суспільства з кінця осені готується до виборів і зовсім ігнорує поточну ситуацію на фронті. Варто тільки поглянути, що відбувається на правому березі річки Оскіл, під чиїм контролем сьогодні важливі вогневі точки на Покровському напрямку, карту боїв на Курщині. Що ми врешті решт будемо обмінювати, якщо так і далі справи будуть йти, то питання Курщини може бути зняте взагалі за кілька місяців. Тобто, сьогодні просто змішались інформаційні моменти й люди почали вірити, що скоро все закінчиться й буде якесь свято. Цього точно не буде", - додав він.