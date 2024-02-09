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Інтерв’ю Карлсона з Путіним може вплинути на рішення республіканців щодо допомоги Україні, - WP

9 лютого, 2024 п'ятниця
07:15
Війна з Росією Такер Карлсон

Інтерв'ю американського журналіста Такера Карлсона і президента Росії Володимира Путіна показує зв'язок Кремля з Республіканською партією Дональда Трампа

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що це інтерв'ю мало стати великою перемогою для Карлсона і Путіна. Для російського президента це був шанс виправдати російське вторгнення в Україну, а для Карлсона це була можливість підвищити свою релевантність після звільнення з телеканалу - і водночас просувати свою нову медіакомпанію.

Крім цього, Путін намагатиметься використати це інтерв’ю, щоб зобразити Росію як країну, яка діє в порядку самооборони, в оточенні НАТО та ЦРУ.

Крім цього, аналітики кажуть, що Путін погодився на інтерв'ю через можливість звернутися до більшості республіканців перед президентськими виборами.

"Це може збільшити шанси Дональда Трампа на переобрання та переконати республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні", - вважають журналісти.

Довідково. Такер Карлсон був одним з найбільш популярних телевізійних журналістів у США. Його шоу Tucker Carlson Tonight на телеканалі Fox News дивилися близько п'яти мільйонів людей.

Як зазначає BBC, він підтримував Дональда Трампа та ключові аспекти його внутрішньої політики – рішучу боротьбу із нелегальною міграцією, право на носіння зброї. Карлсон скептично ставиться до проблеми глобальної зміни клімату, ґендерної ідеології та інших ліволіберальних ідей.

Він не цурається конспірологічних теорій і, зокрема, стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, повторював вигадки російської влади про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці, і звинувачував США у підриві газопроводів "Північний потік".

У своєму шоу Карлсон регулярно обговорював пандемію коронавірусу, часом впадаючи у відверту конспірологію, і неодноразово повторював міркування Трампа про те, що на виборах 2020 року вкрали перемогу.

На думку деяких американських журналістів, саме ці твердження переповнили чашу терпіння власника Fox News, медіамагната Руперта Мердока: 24 квітня 2023 року Карлсона звільнили з телеканалу, хоча офіційно причину названо не було.

Теги:
Володимир Путін
США
допомога Україні
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