Історик Еш назвав дві головні цілі РФ у війні проти України
Росія хоче знищити Україну як незалежну країну й відновити свій вплив на Східну Європу, а також домогтися визнання статусу наддержави у світі
Таку думку в етері Еспресо висловив історик, журналіст та викладач в Оксфордському та Стенфордському університетах Тімоті Ґартон Еш.
"На мою думку, Росія переслідує дві цілі. Перша - знищити Україну як незалежну державу та відновити свою, по суті, гегемонію в Східній Європі; спробувати демілітаризувати, відкотити все досягнуте з 1991 року. Друга, і вони взаємопов’язані, - домогтися визнання Росії як великої держави, наддержави. Отже, одна з цілей – це відновлення Російської імперії, а інша – визнання Росії великою державою, насамперед Сполученими Штатами. Ось така "програма максимум" для Росії", - пояснив Еш.
Історик зауважив, що Росія вже розпочала гібридну війну проти Європи. Він додав, що Путін розуміє лише мову сили й всі ці російські військові обʼєкти у повітряному просторі країна НАТО потрібно збивати
"Я вважаю, що, знову ж таки, потрібно розрізняти Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа та Європу. Для Європи, на мою думку, існує чітка "червона лінія" - напад на територію НАТО. Проблема в тому, як саме визначити, що є нападом. Російські винищувачі пролітали над Естонією, тобто в повітряному просторі НАТО, протягом 12 хвилин. Були вбивства. Були підпали. Були кібератаки. Були масштабні кампанії дезінформації. Усе це - елементи гібридної війни. Тож завдання Європи - чітко окреслити, де проходить ця червона лінія і коли дія вже є нападом на НАТО, а отже - і на Європу. На мою думку, ми маємо ясно дати зрозуміти: наступного разу, якщо російський винищувач перебуватиме в повітряному просторі НАТО будь-де в Європі більш як 30 секунд, його збиватимуть - як це зробила Туреччина п’ять років тому. Такі, як Володимир Путін, розуміють тільки так", - додав він.
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що держави Альянсу повинні збивати літаки РФ, які залітають в їхній повітряний простір.
- Уночі проти пʼятниці, 26 вересня, Данія знову закривала повітряний простір через повідомлення про підозрілі обʼєкти в небі. Вранці 26 вересня були скасовані два рейси.
