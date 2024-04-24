ISW оцінив вплив атак БПЛА та повені на нафтопереробну промисловість РФ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що станом на середину квітня 2024 року Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу - це на 10 тис. барелів менше середнього показника на початку квітня.

Водночас з січня цього року Росія переробляла 1,23 мільйона барелів сирої нафти на добу на НПЗ, які раніше були уражені українськими БПЛА. Це на 280 тис. барелів на день менше, ніж до початку ударів ЗСУ по заводах наприкінці січня 2024 року. За повідомленнями Bloomberg, станом на 2 квітня атаки українських безпілотників вивели з ладу 14% всіх нафтопереробних потужностей у Росії.

Крім цього, повінь в Оренбурзькій області змусила Орський нафтопереробний завод припинити роботу 7 квітня, але Reuters повідомило, що Орський нафтопереробний завод відновив повну роботу 23 квітня.

"Скорочення російських нафтопереробних потужностей, ймовірно, змусило Росію імпортувати бензин з Казахстану та Білорусі на початку квітня, щоб усунути дефіцит і спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на бензин, хоча немає жодних ознак того, що обмеження російського виробництва бензину є значними для цін на міжнародному ринку", - вважають аналітики.

Вони припустили, що майбутні удари українських безпілотників можуть вивести з ладу та порушити більшу частину російських нафтопереробних потужностей і накласти критичні обмеження на російську нафтопереробку.