ISW розповів, на скільки просунулася РФ в Україні з початку 2024 року

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За оцінками ISW, російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року. Натомість з 1 січня по 28 березня 2024 року вони захопили майже на 100 квадратних кілометрів території України.

"Однак це незначне збільшення швидкості російського просування не відображає загрози успіху російської операції на тлі триваючих затримок допомоги США у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нестача зброї в України обмежує можливість ЗСУ проводити ефективні оборонні операції. Водночас це дає російським силам гнучкість щодо проведення наступальних операцій.

Аналітики припускають, що надходження достатньої та регулярної допомоги Заходу у сфері безпеки та розв'язання проблем, пов’язаних з українською живою силою, звузили б ці можливості для російських збройних сил і забезпечили б Україні здатність зупинити РФ у незначних тактичних досягненнях.