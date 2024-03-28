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Війна з Росією: хроніка
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За добу на фронті відбулось 48 боєзіткнень, Сили оборони відбили 11 російських атак на Бахмутському напрямку

28 березня, 2024 четвер
19:29
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 28 березня на фронті було зафіксовано 48 бойових зіткнень. Сили оборони України на Бахмутському напрямку відбили 11 ворожих атак

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 березня.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бобилівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка, Залізне, Андріївка, Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку РФ у районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де окупанти намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де противник 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 атаку позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.

  • Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 49 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку українські війська відбили 9 ворожих атак.
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