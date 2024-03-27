За добу на фронті відбулося 49 боєзіткнень, на Новопавлівському напрямку росіяни 21 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 27 березня.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ветеринарне Харківської області та Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області та Терни¸ Серебрянка, Спірне, Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новий, Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Цукурине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 15 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Ворожих обстрілів зазнали місто Херсон та Михайлівка Херсонської області; Нікополь Дніпропетровської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще одному важливому об’єкту противника.