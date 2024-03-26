Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Протягом доби росіяни 21 раз атакували ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 27 разів - на всіх інших

Протягом доби росіяни 21 раз атакували ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 27 разів - на всіх інших

26 березня, 2024 вiвторок
19:28
Війна з Росією ЗСУ, війна

Протягом доби 26 березня на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. Росіяни 48 разів намагалися штурмувати позиції Сил оборони на шести напрямках. З них 21 - на Новопавлівському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 26 березня. 

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Попівка, Іскрисківщина, Білопілля, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Ямполівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курдюмівка та Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі та Новопокровське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка та Олександрівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Щербаки та П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Солончаки, Іванівка та Тягинка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.

  • 26 березня заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів, який напрям є пріоритетним для ворога, та на якому напрямку просування ЗСУ несе велику загрозу росіянам.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
Слобожанщина
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Мобілізація, повістки
25 березня, 2024 понедiлок
Законопроєкт про мобілізацію: комітет ВР продовжив розгляд поправок, на порядку денному – бронювання
фейк
24 березня, 2024 неділя
"Польща звільнить 20 тис. ув'язнених для нападу на Україну": Центр стратегічних комунікацій пояснив вкид росіян
Автор Юрій Мартинович
24 березня, 2024 неділя
Чому росіяни тероризують Сумщину та до чого тут бої в Білгородській області. Пояснюємо
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.04
    Купівля 39.04
    Продаж 39.54
  • EUR
    Купівля 42.32
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 березня
20:24
СБУ та НАБУ затримали депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста $100 тис. хабаря
Пропонували військовому керівництву міста $100 тис. хабаря: СБУ та НАБУ затримали депутатів Сумської облради
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Актуальний Орвелл. Війна де-юре і де-факто
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 762-го дня війни: ВМС підтвердили ураження ще двох кораблів РФ, Україна отримала новий транш від МВФ
19:53
Володимир Путін
В оточенні Путіна не погоджуються з наративом про причетність України до теракту в Москві, - Bloomberg
19:48
Оновлено
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
"Очікую зміцнення стратегічних можливостей": Зеленський змінив секретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки
19:40
Бердянськ
Після теракту в Підмосков'ї до патрулювання Бердянська окупанти залучили росгвардію, - очільниця МВА Галіціна
19:12
Ексклюзив
ракета Нептун
Defence Express: українську ракету "Нептун" глобально модернізували, вона уразила ціль у бухті Севастополя
19:11
дрон, БПЛА
Через брак європейських комплектуючих окупанти не можуть виготовити заплановану кількість БПЛА, - Спротив
19:09
На фото: Алан Бадоєв
Бадоєв обурився, що його фільм "Довга Доба" не номінували на "Золоту дзиґу"
19:01
Марʼяна Безугла
Євродепутатка фон Крамон розкритикувала законопроєкт Безуглої та Третьякової про покарання за "неуповноважене представництво України"
18:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:36
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Найбільш закритий завжди": українська чемпіонка Шатернікова пояснила, чому Ломаченко мало говорить про війну
18:30
діти війна
Росія на ТОТ залучила понад 100 тис. дітей до пропагандистських організацій, - громадські активісти
18:13
"Дюна:Частина друга"
Касові збори франшизи Дені Вільнева "Дюна" перевищили $1 млрд у світовому прокаті
18:04
OPINION
Михайло Басараб
Що здобув Путін після теракту в підмосковному "Крокус Сіті"
18:03
"СДПН грає на руку Росії": німецькі історики розкритикували політику партії Шольца щодо України
18:01
Антоніо Матео Лаос та Олександр Зінченко (праворуч)
"В жодному разі не потрібно випускати його на поле": Екстренер збірної Сабо застеріг Реброва перед матчем Україна - Ісландія
18:00
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії заявив, що Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах ініціативи закупівлі боєприпасів
17:59
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Росіяни створили чат-бот для виявлення "ознак екстремістської діяльності" на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
17:57
Обстріл Донеччини
Росіяни скинули півторатонну авіабомбу на п'ятиповерхівку в Красногорівці: є поранені
17:42
Збірна України U19
Юнацька збірна України обіграла Швейцарію і вийшла на Євро-2024
17:36
AirBaltic висловила готовність відновити польоти до трьох міст України: подробиці
17:25
На фото: Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у фінальній сцені "Титаніка"
Двері з фінальної сцени "Титаніка" продали за $718 тис. на аукціоні в США
17:25
ґрати
Долучився до окупаційного "МВС" і переслідував учасників руху опору: колаборанта з Ізюма ув'язнили на 12 років
17:20
Ексклюзив
ракета "Циркон"
Ракета "Циркон" майже повністю складається з іноземних елементів, - авіаексперт Храпчинський
17:10
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
"Критично для кацапів": заступник комбрига 3-ї ОШБр Жорін сказав, де просування ЗСУ несе велику загрозу ворогу
17:08
Ексгумація жертв російської окупації в Ізюмі
Чуємо про це третій рік: Синєгубов прокоментував інформацію про наміри РФ захопити Харків
17:05
Річка Турунчук
Тікав з України: прикордонники врятували 22-річного одесита, який ледь не замерз у річці Турунчук
17:02
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що відправлення західних військ до України може спровокувати Третю світову війну
16:52
боєприпаси 155 мм
У США пропонують передати Україні південнокорейські 105-мм артснаряди, - ЗМІ
16:49
Російські військові
За успішні удари дронів по російських НПЗ окупанти відправляють своїх військових ППО на війну в Україну, - "Атеш"
16:44
зброя зі стрічкою-прапором
Україна збільшує витрати на власне виготовлення зброї, щоб дати відсіч Росії
16:43
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Таджики - це прикриття, зв'язок російських спецслужб з "ІД" доволі чітко проглядається, - керівник ЦПД Коваленко про теракт у Москві
16:38
На фото: Анастасія Приходько
На концерті Анастасії Приходько в Трускавці померла людина
16:36
СБУ "вивела" з-за кордону і затримала в Україні лідерів банди, які продавали наркотики в Євросоюзі
Продавали метадон до ЄС: СБУ виманила з-за кордону та затримала наркоторговців, які створили кур'єрську мережу
16:35
Ексклюзив
Карта. Курстьк-Бєлгород_2003
"Ударних формувань не зафіксовано": депутат райради Ткачук про можливість наступу РФ на Харківщину
16:34
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії заявив, що в довгостроковій перспективі важливо було б мати посла в Росії
16:18
інтернет
Україна приєдналася до платформи, яка захищає права інтелектуальної власності в інтернеті
16:00
OPINION
Георгій Могильний
Лідерка "Слуг народу" Шуляк і віцепрем’єр Кубраков влаштували перевірку Могилянки: що з цим не так
15:55
лукашенко з путіним
Лукашенко спростував слова Путіна: імовірні виконавці теракту в Москві намагалися втекти в Білорусь, а не в Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV