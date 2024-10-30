Кадиров: РФ утримує до 10 полонених українців на кожному стратегічному об'єкті
Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що Росія на кожному стратегічному об'єкті утримує до 10 українських полонених
Про це він написав у Telegram.
"Як і говорив раніше, внаслідок атаки жертв із нашого боку немає. Але вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об'єкті в республіці утримують до 10 українських полонених, зокрема на території РУС", - написав Кадиров.
За його словами, він також наказав своїм командирам більше не брати людей в полон: "Я дав наказ командирам, які перебувають на передовій, не брати полонених. Знищувати і посилити боротьбу".
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