Кадиров скасував свій наказ не брати українських військових в полон

Про це він написав у Telegram.

Кадиров зазначив, що за останні кілька днів йому нібито надійшло понад дві тисячі листів від українців, у яких вони просять скасувати наказ не брати в полон бійців ЗСУ.

За словами диктатора, такі листи писали "як жінки, у яких мобілізовані близькі, так і чоловіки, які перебувають на лінії зіткнення не з доброї волі".

"Відповідаю всім заявникам тут, в офіційному моєму каналі: раніше даний бійцям "Ахмата" наказ "не брати полонених" скасовано", - написав Кадиров.