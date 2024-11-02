Кадиров скасував свій наказ не брати українських військових в полон
Чеченський диктатор Рамзан Кадиров у суботу, 2 листопада, заявив, що скасував свій наказ не брати в полон українських військових
Про це він написав у Telegram.
Кадиров зазначив, що за останні кілька днів йому нібито надійшло понад дві тисячі листів від українців, у яких вони просять скасувати наказ не брати в полон бійців ЗСУ.
За словами диктатора, такі листи писали "як жінки, у яких мобілізовані близькі, так і чоловіки, які перебувають на лінії зіткнення не з доброї волі".
"Відповідаю всім заявникам тут, в офіційному моєму каналі: раніше даний бійцям "Ахмата" наказ "не брати полонених" скасовано", - написав Кадиров.
- Рамзан Кадиров 30 жовтня заявив, що наказав своїм командирам більше не брати людей в полон.
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