Командир "Ахмата" Алаудінов заявив, що не витягуватиме кадировців з полону. Лише важко поранених
Апті Алаудінов, який командує кадировським підрозділом "Ахмат", не докладатиме зусиль для визволення з полону тих своїх бійців, що потрапили туди добровільно
Про це йдеться у його відеозверненні, поширеному через Telegram у неділю, 15 вересня 2024 року.
"Насправді я вас взагалі ніяк не поважаю. Я не вважаю, що ви заслуговуєте взагалі навіть на життя", - звернувся Алаудінов до тих бійців "Ахмату", які "підняли лапи й здалися як дівчата в полон".
Обмінювати їх він не збирається й натомість радить вдатися до самовбивчих дій:
"Встаньте, візьміть що-небудь - ручку, цвях, накиньтесь на когось і зробіть все для того, щоб вас вбили".
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Також Алаудінов звернувся до українського командування, що виходить на нього з пропозиціями відносно обміну полонених кадировців.
"Українцям я кажу: залиште їх собі, вони нам не потрібні сто років", - сказав командир кадировського підрозділу "Ахмат".
"Не треба мені телефонувати. Я що обмінщик? Тим більше, що я можу обміняти кого завгодно, але не чеченців, які добровільно здалися в полон (...). Мені абсолютно без різниці, що ви з ними зробите. Я себе в цьому випадку не вважаю відповідальним за них", - підсумував Алаудінов.
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Виключення становитимуть лише важко поранені кадировці, наголосив Алаудінов.
Ставленню до підлеглих, котрі добровільно здаються у полон Силам оборони України, присвячена друга половина відео (з 6-ї хвилини)
При цьому Апті Алаудінова на початку операції ЗСУ на Курщині звинувачували у тому, що він сам разом зі своїми солдатами ухилився від боїв з українцями й утік з позицій, залишився прикривати російський державний кордон лише юних строковиків.
Далі пішли задокументовані факти взяття в полон кадировців.
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