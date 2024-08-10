Легіон "Свобода Росії" просить жителів Курщини надсилати інформацію про пересування армії Путіна

Про це повідомляє пресслужба легіону у телеграм.

"На превеликий жаль путінських півнів воєнкорів, на 800 кв.км звільненої території Росії, бучанський сценарій не повторився в жодному населеному пункті. Мирні жителі не лежать вже охололі біля доріг, а записують чолобитні Путіну з проханням допомогти. Погані новини: Путін вам не допоможе. Як не допоміг мешканцям Білгорода, Орська, Бурятії та інших районів, звідки йому систематично надходять такі звернення. А ось ми можемо", - йдеться у повідомленні.

У легіоні закликали наслідувати приклад російського пропагандистського ЗМІ ТАСС, журналісти якого зняли переміщення техніки.

"Відправляйте інформацію про місця розташування, пересування техніки та наявність у вас іншої інформації", - звернулися бійці легіону до жителів Курщини.

Надіслати дані можна до анонімної форми розвідсил легіону або до їхнього бота.

Курська область. Що відбувається

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні Сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, писало, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

Вночі 10 серпня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.