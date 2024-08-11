Жителі Курщини та строковики здають ЗСУ координати кадирівців, - InformNapalm
Від початку української операції у Курській області РФ її жителі, а також дислоковані там російські солдати строкової служби охоче надають OSINT-спільноті InformNapalm координатори бойовиків Рамзана Кадирова
Про це розповідають на сторінці у фейсбуці засновника спільноти Романа Бурка, а також на офіційному ТГ-каналі InformNapalm.
Як зазначають, неприязнь жителів Курщини до кадирівців зумовлена знущаннями над цивільним населенням. Строковики ж страждають від впроваджених бойовиками Кадирова нестатутних відносин.
Усі отримані в такий спосіб розвідувальні дані InformNapalm передає Силам оборони України. Російським строковикам також створюють безпечні умови здачі в український полон.
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Бурко, зокрема, сказав про "десятки повідомлень" лише від жителів Курщини, які опинилися у зоні бойових дій.
"Ми дякуємо мешканцям Курщини, які ризикуючи своїм життям передають дані про кадирівців і допомагають ЗСУ визволяти Курщину від кремлівської окупації", - наголосив Роман Бурко.
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З того, що можна опублікувати у відкритому доступі, InformNapalm виклала подробиці про кадирівського снайпера Турпала Майрукаєва з позивним Адольф та бойовика Заура Чаарова, який, як стверджується, завдавав "сексуального насилля" російським строковикам.
Строковиків особливо обурило те, що кадирівці втекли з позицій щойно побачили перехід українськими частинами державного кордону на Курщині.
Як спецназ Кадирова "захищав" Курську область РФ
За відкритими даними та словами самого командира кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова, у перший вдень початку української операції вони не зустріли нікого з ЗСУ. Як висміюють їх пропагандисти-"воєнкори", "розминулися".
Після того їх бачили лише подалі від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення).
Який мають вигляд оборонні рубежі росіян на Курщині
Це переважно юні солдати-строковики Прикордонної служби ФСБ без жодного бойового досвіду - по 7-30 осіб на опорний пункт. Саме вони, як можна побачити на фото та відео у соцмережах, активно здаються в полон українцям.
Кадирівці ж розташовувалися за ними, виконуючи функцію загороджувальних загонів.
Строковиків, до слова, командування армії РФ й надалі стягує до Курщини, оскільки усі боєздатні частини окупантів задіяні на території України.
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