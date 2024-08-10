На Курщині російське командування й надалі прикривається солдатами-строковиками: везуть з Байкалу та Башкортостану

При цьому офіційно інформація про строковиків на Курщині заперечується, а їхні родичі масово скаржаться у соцмережах та під час спілкування з журналістами, передає Verstka.

Родички солдатів, з якими поcпілкувалося видання, розповідають, що в Суджинському районі перед початком української операції було багато опорних пунктів, і на кожному від 7 до 30 строковиків.

Зараз 52 родички солдатів-строковиків, які перебували в районі Суджі, об'єдналися і намагаються знайти інформацію про своїх близьких та достукатися до міноборони РФ.

Контрактник, який служив у Курській області у березні-травні 2024 року, розповів Verstka, що на кордоні із Сумською областю України було кілька рот строковиків. Також, каже він, там були прикордонні війська ФСБ та бійці кадирівського батальйону "Ахмат".

Тих строковиків, хто вижив, командування відмовляється переводити у тил, розповідає портал Agents.

Більше того, до Курщини прямують нові з'єднання солдат строкової служби із них регіонів РФ - наприклад, з Іркутської області РФ, пише редакційний ТГ-канал інформаційного сайту Baikal-Journal.

Російський еміграційний телеканал TV Rain інформує про таку ж ситуацію і в Москві.

"Зважаючи на все, російське військове командування покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі кордону, та легкодоступні сили в тилу, більшість з яких укомплектовані призовниками та нерегулярними силами, щоб протистояти вторгненню України до Курської області", - робить висновок американський недержавний Інститут вивчення війни (ISW).

Пропаганда вже готує громадську думку до ще більшого використання подібної практики.

Депутат держдуми Росії генерал-лейтенат запасу Андрій Гурульов в етері "Соловйов Live" сказав наступне:

"Мені не подобається, [коли кажуть] "кордон прикривали строковиками, тому не дуже вийшло“. Слухайте, ну це взагалі глибока омана. Ми усі війни - Афганістан, Чечню - ким вели? Строковиками ж".