Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Курщині російське командування й надалі прикривається солдатами-строковиками: везуть з Байкалу та Башкортостану

На Курщині російське командування й надалі прикривається солдатами-строковиками: везуть з Байкалу та Башкортостану

10 серпня, 2024 субота
19:57
Війна з Росією Юні російські вояки, узяті в полон на Курщині

З'являються нові свідчення активного залучення армією РФ недосвідчених солдат строкової служби в боях у Курській області, адже найбільш боєздатні частини воюють на території України

Зміст

При цьому офіційно інформація про строковиків на Курщині заперечується, а їхні родичі масово скаржаться у соцмережах та під час спілкування з журналістами, передає Verstka.

Родички солдатів, з якими поcпілкувалося видання, розповідають, що в Суджинському районі перед початком української операції було багато опорних пунктів, і на кожному від 7 до 30 строковиків.

Зараз 52 родички солдатів-строковиків, які перебували в районі Суджі, об'єдналися і намагаються знайти інформацію про своїх близьких та достукатися до міноборони РФ.

Контрактник, який служив у Курській області у березні-травні 2024 року, розповів Verstka, що на кордоні із Сумською областю України було кілька рот строковиків. Також, каже він, там були прикордонні війська ФСБ та бійці кадирівського батальйону "Ахмат".

Тих строковиків, хто вижив, командування відмовляється переводити у тил, розповідає портал Agents.

Більше того, до Курщини прямують нові з'єднання солдат строкової служби із них регіонів РФ - наприклад, з Іркутської області РФ, пише редакційний ТГ-канал інформаційного сайту Baikal-Journal.

Російський еміграційний телеканал TV Rain інформує про таку ж ситуацію і в Москві.

"Зважаючи на все, російське військове командування покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі кордону, та легкодоступні сили в тилу, більшість з яких укомплектовані призовниками та нерегулярними силами, щоб протистояти вторгненню України до Курської області", - робить висновок американський недержавний Інститут вивчення війни (ISW).

Пропаганда вже готує громадську думку до ще більшого використання подібної практики.

Депутат держдуми Росії генерал-лейтенат запасу Андрій Гурульов в етері "Соловйов Live" сказав наступне:

"Мені не подобається, [коли кажуть] "кордон прикривали строковиками, тому не дуже вийшло“. Слухайте, ну це взагалі глибока омана. Ми усі війни - Афганістан, Чечню - ким вели? Строковиками ж".

  • Нагадаємо, працівники Курської АЕС готуються зупинити станцію, якщо туди зайдуть українські підрозділи. Російському Чорнозем'ю це загрожує "масштабним блекаутом".
Теги:
Росія
військові
російська армія
полонені
Військові новини
Курськ
Читайте також:
На фото: російський катер "Тунець" у Чорному морі
Автор Катерина Єсікова
10 серпня, 2024 субота
Дрони ГУР знищили російське судно "Тунец" в окупованому Криму
Дар'я Варфоломеєв
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
Бубка на Олімпіаді нагородив уродженку РФ, яка підтримує окупацію українських територій
ЗСУ знищили колону військової техніки
Автор Катерина Єсікова
10 серпня, 2024 субота
Внаслідок удару по автоколоні поблизу Рильська на Курщині знищено 490 росіян, - Khorne Group
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 44.61
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 серпня
20:05
OPINION
Олексій Біловол
Суджа може розпочати процес суду над Путіним та його опричниками
19:53
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Нейтральні спортсмени з Росії та Білорусі можуть брати участь у церемонії закриття Олімпіади, - МОК
19:35
корабель рф
Берегова охорона США виявила військовий корабель РФ біля островів Аляски
19:14
Окупанти
Росіяни на ТОТ не можуть розпочати роботу фейкових держструктур через дефіцит кадрів, - Спротив
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова України, Запоріжжя
Відбудова України: що відомо про відновлення понівечених окупантами будинків у Запоріжжі
18:57
Перші підземні школи у Запоріжжі відкриють наприкінці жовтня
18:56
Удар РФ по Костянтинівці 9 серпня 2024
Внаслідок удару росіян по Костянтинівці 9 серпня загинув поліціянт Максим Кислюк
18:32
Відключення електроенергії
У Міненерго розповіли, чи повернуться жорсткі графіки відключень світла у спеку
18:26
Ексклюзив
Камала Гарріс
"Формується певний тренд": експерт-міжнародник Краєв про перспективи Камали Гарріс у виборчій кампанії США
18:25
Курська АЕС
"Масштабний блекаут". Працівники Курської АЕС готуються зупинити станцію, якщо туди зайдуть українські підрозділи, - росЗМІ
18:23
Оновлено
дрон, БПЛА
Атака на Херсонщину: окупанти скинули вибухівку на цивільне авто, в якому перебувала родина
18:17
"Білі янголи" евакуювали двох хлопчиків та їхню маму на Донеччині
18:04
OPINION
Ольга Лень
Уроки Курська: У росіян нульова самоорганізація
17:53
У селищі Калита на Київщині через детонацію боєприпасу загинув чоловік, поранена дитина
17:46
Облаштування наметового містечка у Курську (РФ)
Евакуація на Курщині: МНС каже про 76 тис. відселених людей, місто Курськ прийняло від біженців 16 тис. заявок
17:29
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 72 боєзіткнення, з них понад третина - на Покровському напрямку
17:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Поблизу Очакова внаслідок ворожих атак поранено 5 людей
16:58
Колишня гендиректорка YouTube Сьюзан Войчицькі померла у віці 56 років 
16:55
Оновлено
ЗСУ знищили колону військової техніки
Внаслідок удару по автоколоні поблизу Рильська на Курщині знищено 490 росіян, - Khorne Group
16:52
Оновлено
Рятувальники завершили розбір завалів у Костянтинівці, яку РФ обстріляла 9 серпня: 14 людей загинули, 44 - поранено
16:39
Харківщина. Обстріл
Російські війська вдарили по селу на узбережжі Оскільського водосховища: загинув літній чоловік
16:22
Літаки Швеції і Німеччини
Швеція і Німеччина піднімали винищувачі для перехоплення російського літака над Балтикою
16:16
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
Після 2 тижнів перерви: КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї
16:04
OPINION
Валерій Пекар
Курськ: Цар виявився "нє настоящім"
16:03
Ексклюзив
Курська АЕС
"Треба бути обережними та не повторювати того, що зробили росіяни з ЗАЕС": ексміністр енергетики Плачков про Курську АЕС
16:00
Китай почав нові навчання у Жовтому морі
Китайські військові кораблі вперше за 5 років пройшли через води Британії на шляху до Росії
15:43
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни зацікавилися видобутком марганцю на ТОТ Запоріжжя
15:33
Оновлено
ВМС разом з ГУР вдарили по вишці окупантів у Чорному морі, що використовувалася проти українських безпілотників
15:29
Тамерлан Ескерханов
Засуджений у РФ за вбивство Нємцова кадирівець Ескерханов відсидів лише половину терміну й поїхав на війну проти України
15:19
Ексклюзив
"Росіяни й самі потрапили у другу свою пастку": військовослужбовець Тимочко про бойові дії на Курщині
15:00
Анна Нетребко
МЗС України закликало Римську оперу скасувати концерт за участю російської співачки Нетребко
14:59
ЗСУ, дрони
Міноборони допустило до експлуатації 70 нових боєприпасів для БПЛА від початку року
14:54
Оновлено
легіон "Свобода Росії"
Жителям Курщини обіцяють 1 000 доларів за координати російської техніки
14:37
Російський застосунок RuTube видалили з App Store через санкції
14:28
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на брифінгу в суботу, 10 серпня 2024 року
Міністр оборони Білорусі Хренін наказав стягнути війська до кордону з Україною
14:25
Іман Хеліф
"Я жінка, така як і будь-яка інша": що каже алжирська боксерка Іман Хеліф про свою перемогу на Олімпіаді-2024
14:03
OPINION
Тарас Загородній
Наступ на Курщині зруйнував міф про сакральність влади Путіна
13:59
Польща придбає у США ракети класу "повітря - повітря" на $850 млн
13:36
Олександр Лукашенко
ЗСУ в Курській області РФ просунулися на 35 км, - Лукашенко
13:22
Ексклюзив
Олександр Хижняк
"Пишаюся тим, що я українець": олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк повернувся до Києва
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV