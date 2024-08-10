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Головна Війна з Росією "Масштабний блекаут". Працівники Курської АЕС готуються зупинити станцію, якщо туди зайдуть українські підрозділи, - росЗМІ

"Масштабний блекаут". Працівники Курської АЕС готуються зупинити станцію, якщо туди зайдуть українські підрозділи, - росЗМІ

10 серпня, 2024 субота
18:25
Війна з Росією Курська АЕС

Російські медіа розповіли про настрої серед населення міста Курчатова та працівників Курської АЕС, а також описали техногенні наслідки зупинки вироблення електроенергії на об'єкті

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Про це пише "Горизонтальна Росія (7х7)" та передає телеканал RTVi.

Як наголошується, серед росіян побутує версія щодо нібито наявних в української сторони намірів "дійти до АЕС у Курчатові та обміняти її на Запорізьку АЕС".

Про це також говорять мешканці Курчатова та співробітники АЕС.

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"Оперативний персонал готовий. Тобто, якщо таки зайдуть на територію, діючі блоки одразу зупинять. Це один із можливих варіантів", - пояснило джерело "7х7", знайоме із ситуацією.

За його словами, якщо доведеться зупинити роботу станції, то електроенергія надходитиме мешканцям з головного резервного фонду. Наразі, як стверджує джерело, АЕС охороняють військові, а будівництво АЕС-2 призупинили до середини серпня.

9 серпня Курчатов залишився без світла. Виконувач обов'язків губернатора Олексій Смирнов повідомив, що причиною стало влучення безпілотника по трансформаторній підстанції.

Як живе місто

Учора, 9 серпня, у Курчатові кілька разів оголошували ракетну небезпеку, у телеграм-каналах писали про вибухи. За словами місцевих жителів, до прориву кордону ЗСУ місто обстрілювали не часто. Зараз на вулицях значно менше людей, ніж раніше. Курчатовим їздять військові машини і танки.

За даними мешканки, яка знайома із ситуацією та попросила про анонімність, до місцевої лікарні нібито привозять поранених військових.

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"Якщо вони (українців - ред.) будуть у Льгові, то одному богові відомо, що буде далі. Льгов поряд, буквально 20-30 км. Як усі кажуть, якщо прийдуть до Льгова, то шансів відстояти Курчатов буде мало. Навіть сумнівно це все. Як можна розраховувати на “перемогу”, про яку техніку може йтися, якщо в нашій лікарні немає води, одягу та предметів першої необхідності, навіть клапанів для крапельниць та знеболювання", - бідкається жителька Курчатова, міста-супутника Курської АЕС.

У Льгові 9 серпня також були сильні вибухи. В'їзд у місто перекрито, але туди ходять електрички.

Інтерактивна карта боїв на Курщині від російської редакції Радіо Свобода (Прага)

Наслідки зупинки Курської АЕС

На Курську АЕС припадає понад половина встановленої потужності всіх електростанцій Чорнозем'я Росії, а це п'ять областей (Білгородська, Курська, Воронезька, Липецька, Тамбовська).

АЕС входить до трійки найбільших атомних станцій у Росії. Усього на станції чотири енергоблоки, але в режимі генерації працюють лише №3 та №4 загальною потужністю 2 тис. МВт.

У разі втрати контролю з боку Росії над Курською атомною станцією, може статися масштабний блекаут, розповів інженер-фізик програми "Безпека радіоактивних відходів" Андрій Ожаровський.

"Якщо ті, хто отримає над нею контроль, якимось чином зупинять вироблення електроенергії, то цілком можливе повторення ситуації, яка була при аварійному відключенні одного з реакторів на Ростовській атомній станції, коли був масштабний блекаут, і мільйони людей залишилися без електроенергії", - наводить його слова RTVi.

Енергосистема загалом може бути відновлена ​​за рахунок введення резерву та за рахунок мережевого маневру, тобто перекидання електроенергії з інших регіонів, вважає Ожаровський. Але на це, за його словами, буде потрібен час.

“Плюс треба враховувати, що поки що атомна станція не перебуває під загрозою, але досить серйозно пошматована енергосистема Російської Федерації на півдні Росії. І це може ускладнити ситуацію”, - підсумував Ожаровський.

Теги:
Економіка
Росія
Запорізька АЕС
Енергетика
Курськ
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