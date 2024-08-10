"Треба бути обережними та не повторювати того, що зробили росіяни з ЗАЕС": ексміністр енергетики Плачков про Курську АЕС
Іван Плачков міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006), голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї, зауважив щодо Курської АЕС, що всі дії навколо станції мають координуватися з МАГАТЕ
Про це він розповів у етері Еспресо.
"До Курської АЕС вже кілька десятків кілометрів. Це ядерний об'єкт. Ми розуміємо, там ядерні блоки РВПК (реактор великої потужності канальний, - ред.), які були на Чорнобильській атомній станції. Тому треба бути дуже обережними, не повторювати того, що зробили росіяни з Запорізькою АЕС. Навіть, якщо станцію оточити, то треба зробити коридор, щоб там працював ліцензований персонал. Основне, що всі дії треба координувати з МАГАТЕ, щоб, не дай Боже, вони нас не звинуватили в ядерному тероризмі", - прокоментував ексміністр енергетики.
Іван Плачков зазначив, що росіяни готові на все, відповідно, можуть зробити будь-яку провокацію на Курській АЕС та звинуватити у цьому Україну.
- 8 серпня у Росгвардії повідомили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".
- 9 серпня на будмайданчику Курської АЕС-2 терміново зменшили кількість персоналу.
- 10 серпня гендиректор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі зробив заяву, що у Міжнародному агентстві з атомної енергії запевнили, що "стежать за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка, як повідомляють, відбувається в районі Курської атомної електростанції".
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