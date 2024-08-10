Евакуація на Курщині: МНС каже про 76 тис. відселених людей, місто Курськ прийняло від біженців 16 тис. заявок

Про це поінформував міський голова Ігор Луцак.

"На сьогодні прийнято понад 16 тисяч заяв", - зазначив чиновник.

Для біженців розгорнуто пункти тимчасового розміщення у вигляді наметових містечок.

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"З кожним днем ​​потік тих, хто прибуває до пунктів, зростає", - додав Луцак.

Водночас ТАСС із посиланням на МНС Курської області передає про нібито 76 000 евакуйованих із зони бойових дій. У пунктах тимчасового розміщення оселили 4,4 тис. людей.

Окрім Курська біженців також приймає Орел.