Евакуація на Курщині: МНС каже про 76 тис. відселених людей, місто Курськ прийняло від біженців 16 тис. заявок
Місто Курськ (РФ) станом на суботу, 10 серпня 2024 року, отримало 16 000 заявок на розміщення внутрішньо переміщених осіб із сіл та містечок на кордоні з Україною
Про це поінформував міський голова Ігор Луцак.
"На сьогодні прийнято понад 16 тисяч заяв", - зазначив чиновник.
Для біженців розгорнуто пункти тимчасового розміщення у вигляді наметових містечок.
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"З кожним днем потік тих, хто прибуває до пунктів, зростає", - додав Луцак.
Водночас ТАСС із посиланням на МНС Курської області передає про нібито 76 000 евакуйованих із зони бойових дій. У пунктах тимчасового розміщення оселили 4,4 тис. людей.
Окрім Курська біженців також приймає Орел.
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