Казахстан відреагував на закиди Росії про наміри передати озброєння Україні
У Росії заявили, що Казахстан готовий продати Україні комплектуючі для літаків Су-24 та МіГ-29, проте це повідомлення було спростовано
Про намір Казахстану постачати елементи озброєння в Україну повідомило РИА Новости, з посиланням на інформоване джерело.
Російські пропагандисти писали, що Казахстан веде переговори з Укрспецекспортом щодо закупівлі продукції російського ВПК. Зокрема, йшлося про комплектуючі до парашутно-гальмівних систем для літаків Су-24 та МіГ-29.
Міноборони Казахстану спростувало закид і повідомило, що не постачає озброєння в Україну.
"Повідомляємо, що з 2022 року в Казахстані запроваджено заборону на експорт озброєння та військової техніки. Подібні інсинуації спрямовані на дискредитацію Республіки Казахстан", - йдеться в заяві міністерства.
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