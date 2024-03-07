Казахстан відреагував на закиди Росії про наміри передати озброєння Україні

Про намір Казахстану постачати елементи озброєння в Україну повідомило РИА Новости, з посиланням на інформоване джерело.

Російські пропагандисти писали, що Казахстан веде переговори з Укрспецекспортом щодо закупівлі продукції російського ВПК. Зокрема, йшлося про комплектуючі до парашутно-гальмівних систем для літаків Су-24 та МіГ-29.

Міноборони Казахстану спростувало закид і повідомило, що не постачає озброєння в Україну.

"Повідомляємо, що з 2022 року в Казахстані запроваджено заборону на експорт озброєння та військової техніки. Подібні інсинуації спрямовані на дискредитацію Республіки Казахстан", - йдеться в заяві міністерства.