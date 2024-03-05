Керівник Енергоатома Котін оцінив рівень загрози на окупованій Росією Запорізькій АЕС

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

"За уявною десятибальною шкалою небезпеки я б оцінив загрозу на ЗАЕС на рівні 7-8. Однак ситуація залишається невизначеною, адже на станції постійно трапляється багато незначних подій, кожна з яких окремо може і не призвести до аварії, але їх накопичення загрожує негативними наслідками. Через кумулятивний ефект від деградації відокремлених елементів може відмовити вся система загалом, з дуже важкими наслідками. Так вже траплялося на ЧАЕС і АЕС Фукусіма", - пояснив керівник Енергоатома.

Він додав, що дії російських окупантів вже спричинили значну деградацію обладнання на Запорізькій АЕС. Основні наявні ризики - це непроведення рашистами необхідних ремонтів, майже повна відсутність кваліфікованого персоналу для цього і для нормальної експлуатації АЕС.

Котін наголосив, що станції бракує зовнішнього електропостачання, там відсутня охолоджувальна вода через руйнування Каховського водосховища, а також спливає дозволений виробником термін перебування ядерного палива в реакторах.

Головні розрахункові показники критеріїв безпеки - вищі за норму.

Керівник Енергоатома додав, що на станції постійно перебувають зондер-команди російських військових і важка техніка та зброя.

"Периметр станції – замінований, детонація боєприпасів та вибухівки, які рашисти зберігають на станції, загрожує катастрофою. Єдиний шлях запобігти катастрофі – демілітаризація та деокупація ЗАЕС, відновлення там повного контролю України задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - зазначив Котін.