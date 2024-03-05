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Керівник Енергоатома Котін оцінив рівень загрози на окупованій Росією Запорізькій АЕС

5 березня, 2024 вiвторок
10:30
Війна з Росією ЗАЕС

Виконувач обовʼязків голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що ситуація на захопленій росіянами Запорізькій атомній станції загрожує дуже негативними наслідками. Рівень небезпеки зростає щодня

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

"За уявною десятибальною шкалою небезпеки я б оцінив загрозу на ЗАЕС на рівні 7-8. Однак ситуація залишається невизначеною, адже на станції постійно трапляється багато незначних подій, кожна з яких окремо може і не призвести до аварії, але їх накопичення загрожує негативними наслідками. Через кумулятивний ефект від деградації відокремлених елементів може відмовити вся система загалом, з дуже важкими наслідками. Так вже траплялося на ЧАЕС і АЕС Фукусіма", - пояснив керівник Енергоатома.

Він додав, що дії російських окупантів вже спричинили значну деградацію обладнання на Запорізькій АЕС. Основні наявні ризики - це непроведення рашистами необхідних ремонтів, майже повна відсутність кваліфікованого персоналу для цього і для нормальної експлуатації АЕС. 

Котін наголосив, що станції бракує зовнішнього електропостачання, там відсутня охолоджувальна вода через руйнування Каховського водосховища, а також спливає дозволений виробником термін перебування ядерного палива в реакторах.
Головні розрахункові показники критеріїв безпеки - вищі за норму.

Керівник Енергоатома додав, що на станції постійно перебувають зондер-команди російських військових і важка техніка та зброя.

"Периметр станції – замінований, детонація боєприпасів та вибухівки, які рашисти зберігають на станції, загрожує катастрофою. Єдиний шлях запобігти катастрофі – демілітаризація та деокупація ЗАЕС, відновлення там повного контролю України задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - зазначив Котін.

  • Сьогодні, 5 березня, директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує зустрітись з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, щоб "обговорити з ним деякі технічні моменти" щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.
Теги:
російська армія
Енергія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Енергодар
Запорізька АЕС
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