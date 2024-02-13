"Керівникам" ФСБ в окупованому Криму призначили московських кураторів через провал боротьби з підпіллям, - рух "Атеш"

Про це інформує партизанський рух "Атеш", посилаючись на джерела зі структур ФСБ.

Зазначається, що куратори більшої частини "керівництва" ФСБ у Криму розташувалися в Сімферополі та Севастополі. Їх призначили через незадоволення роботою "кримського управління". Зокрема, стало відомо про фіктивні арешти, тому оперативників підозрюють у недбалості та самоусуненні від службових завдань. Їм погрожують відрядженням на фронт.

"Основні претензії полягають у провалі боротьби з партизанськими рухами на півострові. Попри всі зусилля, їм не вдалося виявити осередок руху "Атеш", проукраїнські настрої тільки посилюються. Немає "гучних успіхів". Через це їх довелося імітувати. "Замах на Аксьонова" виявився фікцією", - додали у русі.