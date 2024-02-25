Керівництво армії РФ намагається перекласти провину за воєнні злочини на підлеглих, - ISW
Російські високопосадовці намагаються перекласти відповідальність за скоєні в Україні воєнні злочини на командирів середньої та нижчої ланок
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з командувачем центрального угрупування військ РФ генерал-полковником Андрієм Мордвічевим наголосив на необхідності поводження з військовополоненими гуманно.
Аналітики Інституту зазначають, що Шойгу, як і президент Росії Володимир Путін, ймовірно, стурбований міжнародними наслідками дій своїх підлеглих щодо очевидних російських воєнних злочинів і, можливо, прямо звернувся до українських військовополонених, враховуючи недавню увагу міжнародної спільноти до російських звірств в Україні.
- В Україні із понад 120 тис. зареєстрованих злочинів Російської Федерації більше половини задокументована, а саме 64 тис. Проте владі потрібна міжнародна допомога, щоб процеси розгляду таких справ не тривали роками.
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