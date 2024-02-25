Керівництво армії РФ намагається перекласти провину за воєнні злочини на підлеглих, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з командувачем центрального угрупування військ РФ генерал-полковником Андрієм Мордвічевим наголосив на необхідності поводження з військовополоненими гуманно.

Аналітики Інституту зазначають, що Шойгу, як і президент Росії Володимир Путін, ймовірно, стурбований міжнародними наслідками дій своїх підлеглих щодо очевидних російських воєнних злочинів і, можливо, прямо звернувся до українських військовополонених, враховуючи недавню увагу міжнародної спільноти до російських звірств в Україні.