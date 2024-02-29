Хакери злили нову закриту документацію російського виробника БПЛА "Орлан-10"

Отримана інформація розкрила нові подробиці процесу закупівлі росіянами іноземних комплектуючих для виробництва зброї та техніки в обхід західних санкцій, – повідомляє InformNapalm, якому хакери передали ці дані.

Зокрема, хакери зламали пошту відповідального за закупівлі для відділу досліджень і розробки "Спеціального Технологічного Центру" Андрія Павловича Флоринського, дані якого відтак передали Центру "Миротворець".

Фото: informnapalm.org

Отриману від нього інформацію про діяльність "СТЦ" активісти кіберспротиву передавали українським спецслужбам та іноземним партнерам задля посилення санкційного режиму.

Фото: informnapalm.org

Відповідно до цих даних, росіяни дедалі більше купують обладнання через Китай і за китайську валюту. При цьому всі сторони обходу санкцій діють "на результат". Підрядники розуміють, що закуповують іноземну продукцію в обхід санкцій, як і ті, хто їм це продає.

Зокрема, на скан-копії комерційної пропозиції від лютого 2023 року сума вказана у юанях та євро.

Фото: informnapalm.org

У тому ж листі міститься таблиця, яка вказує, для якого проєкту потрібне це обладнання. При цьому в ньому вказано також наявність швейцарських комплектуючих.

Фото: informnapalm.org

Більшість російських фірм-"прокладок" не приховують того, що вони закуповують продукцію в Китаї. А в повідомленні від компанії ТОВ "Делазія" для "СТЦ" пропонують організацію закупівлі необхідної продукції "під ключ".

Фото: informnapalm.org

З огляду на те, що "СТЦ" виконує державне оборонне замовлення, воно обслуговується в російському банку ПАТ "Промсвязьбанк", тісно повʼязаному з оборонно-промисловим сектором РФ. Специфіка фінансування оборонного замовлення передбачає, що підрядник також має відкривати рахунки в цьому самому банку. "СТЦ" розсилає всім підрядникам дві памʼятки про специфіку оформлення контрактів і здійснення валютних розрахунків за кордоном.

Перше – це реквізити й обов’язкові формулювання в контракті про державне оборонне замовлення.

Фото: informnapalm.org

А другий документ – це розʼяснення, як працювати з іноземними підрядниками.

Фото: informnapalm.org

Як видно з документів, отриманих при зломі пошти Флоринського, "СТЦ" часто має велику потребу у відеокамерах шведської фірми Axis.

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

Їх використовують не лише в БПЛА. Як випливає з листування, також камери AXIS були вкрай необхідними для російської системи РБ-333А "Свирель".

Фото: informnapalm.org

Дані, що їх отримали хакери, свідчать, що фактично з російським виробником військової продукції "СТЦ" співпрацює дуже велика кількість фірм, які можна назвати "прокладками". Таких зафіксували десятки. Утім серед виявленого списку під санкціями перебувало тільки одне ТОВ – "ЕЛПРОМ". Інші – поки що ні. Проте, як зазначають кіберактивісти, фірми-прокладки створюють доволі, тож поки санкції не стануть жорсткішими, цей потік не припиниться. Ситуацію могли б змінити обмеження китайських банків на проведення операцій для підсанкційних російських компаній.

Хакери відкрили доступ для вільного перегляду і завантажування за цим посиланням. великої кількості документів зі зламаної пошти, датованих не тільки роками повномасштабного вторгнення, а й ранішими.

Активісти "Кібер Спротиву" наголошують, що оприлюднення цієї інформації критично важливе для збереження та посилення санкційного тиску на РФ та всіх, хто з нею співпрацює.