Хакери злили нову закриту документацію російського виробника БПЛА "Орлан-10"
Українські хакери команди "Кіберспротив" зламали поштові листування, які містили документацію російського ТОВ "Спеціальний Технологічний Центр"
Отримана інформація розкрила нові подробиці процесу закупівлі росіянами іноземних комплектуючих для виробництва зброї та техніки в обхід західних санкцій, – повідомляє InformNapalm, якому хакери передали ці дані.
Зокрема, хакери зламали пошту відповідального за закупівлі для відділу досліджень і розробки "Спеціального Технологічного Центру" Андрія Павловича Флоринського, дані якого відтак передали Центру "Миротворець".
Фото: informnapalm.org
Отриману від нього інформацію про діяльність "СТЦ" активісти кіберспротиву передавали українським спецслужбам та іноземним партнерам задля посилення санкційного режиму.
Фото: informnapalm.org
Відповідно до цих даних, росіяни дедалі більше купують обладнання через Китай і за китайську валюту. При цьому всі сторони обходу санкцій діють "на результат". Підрядники розуміють, що закуповують іноземну продукцію в обхід санкцій, як і ті, хто їм це продає.
Зокрема, на скан-копії комерційної пропозиції від лютого 2023 року сума вказана у юанях та євро.
Фото: informnapalm.org
У тому ж листі міститься таблиця, яка вказує, для якого проєкту потрібне це обладнання. При цьому в ньому вказано також наявність швейцарських комплектуючих.
Фото: informnapalm.org
Більшість російських фірм-"прокладок" не приховують того, що вони закуповують продукцію в Китаї. А в повідомленні від компанії ТОВ "Делазія" для "СТЦ" пропонують організацію закупівлі необхідної продукції "під ключ".
Фото: informnapalm.org
З огляду на те, що "СТЦ" виконує державне оборонне замовлення, воно обслуговується в російському банку ПАТ "Промсвязьбанк", тісно повʼязаному з оборонно-промисловим сектором РФ. Специфіка фінансування оборонного замовлення передбачає, що підрядник також має відкривати рахунки в цьому самому банку. "СТЦ" розсилає всім підрядникам дві памʼятки про специфіку оформлення контрактів і здійснення валютних розрахунків за кордоном.
Перше – це реквізити й обов’язкові формулювання в контракті про державне оборонне замовлення.
Фото: informnapalm.org
А другий документ – це розʼяснення, як працювати з іноземними підрядниками.
Фото: informnapalm.org
Як видно з документів, отриманих при зломі пошти Флоринського, "СТЦ" часто має велику потребу у відеокамерах шведської фірми Axis.
Фото: informnapalm.org
Фото: informnapalm.org
Їх використовують не лише в БПЛА. Як випливає з листування, також камери AXIS були вкрай необхідними для російської системи РБ-333А "Свирель".
Фото: informnapalm.org
Дані, що їх отримали хакери, свідчать, що фактично з російським виробником військової продукції "СТЦ" співпрацює дуже велика кількість фірм, які можна назвати "прокладками". Таких зафіксували десятки. Утім серед виявленого списку під санкціями перебувало тільки одне ТОВ – "ЕЛПРОМ". Інші – поки що ні. Проте, як зазначають кіберактивісти, фірми-прокладки створюють доволі, тож поки санкції не стануть жорсткішими, цей потік не припиниться. Ситуацію могли б змінити обмеження китайських банків на проведення операцій для підсанкційних російських компаній.
Хакери відкрили доступ для вільного перегляду і завантажування за цим посиланням. великої кількості документів зі зламаної пошти, датованих не тільки роками повномасштабного вторгнення, а й ранішими.
Активісти "Кібер Спротиву" наголошують, що оприлюднення цієї інформації критично важливе для збереження та посилення санкційного тиску на РФ та всіх, хто з нею співпрацює.
- 12 січня 2024 на сайті спільноти InformNapalm була опублікована перша частина CYBINT-дослідження, перекладена й поширена 8 мовами світу – про те, як російські підсанкційні компанії обходять західні санкції та отримують іноземне обладнання, запчастини й компоненти.
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