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Хакери злили нову закриту документацію російського виробника БПЛА "Орлан-10"

29 лютого, 2024 четвер
01:03
Війна з Росією хакери

Українські хакери команди "Кіберспротив" зламали поштові листування, які містили документацію російського ТОВ "Спеціальний Технологічний Центр"

Отримана інформація розкрила нові подробиці процесу закупівлі росіянами іноземних комплектуючих для виробництва зброї та техніки в обхід західних санкцій, – повідомляє InformNapalm, якому хакери передали ці дані.

Зокрема, хакери зламали пошту відповідального за закупівлі для відділу досліджень і розробки "Спеціального Технологічного Центру" Андрія Павловича Флоринського, дані якого відтак передали Центру "Миротворець". 

Фото: informnapalm.org


Отриману від нього інформацію про діяльність "СТЦ" активісти кіберспротиву передавали українським спецслужбам та іноземним партнерам задля посилення санкційного режиму. 

Фото: informnapalm.org


Відповідно до цих даних, росіяни дедалі більше купують обладнання через Китай і за китайську валюту. При цьому всі сторони обходу санкцій діють "на результат". Підрядники розуміють, що закуповують іноземну продукцію в обхід санкцій, як і ті, хто їм це продає.

Зокрема, на скан-копії комерційної пропозиції від лютого 2023 року сума вказана у юанях та євро.

Фото: informnapalm.org


У тому ж листі міститься таблиця, яка вказує, для якого проєкту потрібне це обладнання. При цьому в ньому вказано також наявність швейцарських комплектуючих.

Фото: informnapalm.org

 

Більшість російських фірм-"прокладок" не приховують того, що вони закуповують продукцію в Китаї. А в повідомленні від компанії ТОВ "Делазія" для "СТЦ" пропонують організацію закупівлі необхідної продукції "під ключ".

Фото: informnapalm.org


З огляду на те, що "СТЦ" виконує державне оборонне замовлення, воно обслуговується в російському банку ПАТ "Промсвязьбанк", тісно повʼязаному з оборонно-промисловим сектором РФ. Специфіка фінансування оборонного замовлення передбачає, що підрядник також має відкривати рахунки в цьому самому банку. "СТЦ" розсилає всім підрядникам дві памʼятки про специфіку оформлення контрактів і здійснення валютних розрахунків за кордоном.

Перше –  це реквізити й обов’язкові формулювання в контракті про державне оборонне замовлення.

Фото: informnapalm.org


А другий документ – це розʼяснення, як працювати з іноземними підрядниками.

Фото: informnapalm.org


Як видно з документів, отриманих при зломі пошти Флоринського, "СТЦ" часто має велику потребу у відеокамерах шведської фірми Axis.

Фото: informnapalm.org


Фото: informnapalm.org


Їх використовують не лише в БПЛА. Як випливає з листування, також камери AXIS були вкрай необхідними для російської системи РБ-333А "Свирель". 

Фото: informnapalm.org


Дані, що їх отримали хакери, свідчать, що фактично з російським виробником військової продукції "СТЦ" співпрацює дуже велика кількість фірм, які можна назвати "прокладками". Таких зафіксували десятки. Утім серед виявленого списку під санкціями перебувало тільки одне ТОВ – "ЕЛПРОМ". Інші – поки що ні. Проте, як зазначають кіберактивісти, фірми-прокладки створюють доволі, тож поки санкції не стануть жорсткішими, цей потік не припиниться. Ситуацію могли б змінити обмеження китайських банків на проведення операцій для підсанкційних російських компаній.

Хакери відкрили доступ для вільного перегляду і завантажування за цим посиланням. великої кількості документів зі зламаної пошти, датованих не тільки роками повномасштабного вторгнення, а й ранішими. 

Активісти "Кібер Спротиву" наголошують, що оприлюднення цієї інформації критично важливе для збереження та посилення санкційного тиску на РФ та всіх, хто з нею співпрацює.

  • 12 січня 2024 на сайті спільноти InformNapalm була опублікована перша частина CYBINT-дослідження, перекладена й поширена 8 мовами світу – про те, як російські підсанкційні компанії обходять західні санкції та отримують іноземне обладнання, запчастини й компоненти. 
Теги:
Новини
Росія
Технології
санкції проти Росії
хакер
Військові новини
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