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"Характеристики будуть покращуватись": військовий експерт Коваленко про вдосконалення ворогом КАБів

Марина Клюєва
2 жовтня, 2024 середа
18:16
Війна з Росією Су-34

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни можуть ще збільшити дальність КАБів

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Таку думку він висловив в етері Еспресо. 

"За останні два роки відтоді, як вперше було застосовано бомбу вільного падіння з універсальним модулем планування та корекції - УМПК, що дозволив перетворити звичайну бомбу на КАБ, вони (росіяни, ред.) значно покращили їхні характеристики. Саме УМПК, бомби вони як були, так і залишились, там нічого нового, вони покращили саме показники УМПК. Це кращі аеродинамічні показники - загальна характеристика, трохи видозмінились загально. І це все повпливало на те, що якщо у 2022 році росіяни запускали КАБи на відстань до 30 кілометрів, то зараз на 80 кілометрів - бомби ФАБ-250, ФАБ-500", - розповів він. 

Олександр Коваленко зазначив, що росіняи можуть невдовзі збільшити дальність КАБів і досягати й інших обласних центрів. 

"Характеристики будуть покращувати, в тому й справа. Вони продовжують роботу над УМПК, я не здивуюсь, що до кінця року вони можуть досягнути рівня в 100 кілометрів - дальність польоту КАБу. І найнебезпечніше, що вони зараз намагаються інтегрувати в свої бомби реактивні прискорювачі, тобто такі собі реактивні двигуни для авіаційної бомби, які дозволять їм збільшити відстань польоту мінімум до 150 кілометрів. Тобто це вже загроза не тільки для міст та населених пунктів ближньої тилової зони, а в принципі тилової зони. Йдеться про Дніпро, Полтаву, Одесу", - вважає експерт. 

На його думку, найкращим способом боротьби із КАБами є збиття носіїв, адже саму бомбу перехопити неможливо,  їх у росіян велика кількість, а от літаків - менше. 

"Бомбу неможливо перехопити, нема засобу протиповітрної оборони, який би міг гарантовано перехоплювати авіаційні бомби - це перший момент. Другий момент - у Росії їх десятки тисяч. Десятки тисяч як тих, які вони отримали у спадок від радянського союзу, і закінчуючи тими, які вони виробляють зараз - у них є виробництво авіаційних бомб. Тому бомби в них не закінчаться, при цьому водночас як самих авіаційних бомб у них десятки тисяч, носіїв менше сотні. Фронтові бомбардувальники, які найбільш ефективно використовують КАБи - це Су-34, у них боєздатних менше сотні. Тому саме полювання за Су-34 є більш доцільним та ефективним, аніж спроба збивати чи полювати за КАБами", - додав він.

  • 23 вересня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про модернізовані авіабомби росіян, які тепер досягають Запоріжжя.
Теги:
Україна
Одеса
Запоріжжя
Харків
Дніпро
Полтава
військові
російська армія
Херсон
воєнні злочини Росії
Авіація
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