Харків атакували FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": які наслідки
У двох районах Харкова в суботу, 25 жовтня 2025 року, сталося влучання російських FPV-дронів, запущених з ударного БПЛА "Молнія", який використовувався окупантами як дрон-матка
Таку офіційну інформацію поширив харківський міський голова Ігор Терехов.
"Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій - БпЛА "Молнія" - впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки",- навів подробиці Терехов.
За його словами, внаслідок ударів п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.
Наслідки одного з прильотів у Харкові (25.10.2025), фото: Харківська ОВА
