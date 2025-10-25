Харків атакували FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": які наслідки

Таку офіційну інформацію поширив харківський міський голова Ігор Терехов.

"Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій - БпЛА "Молнія" - впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки",- навів подробиці Терехов.

За його словами, внаслідок ударів п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

Наслідки одного з прильотів у Харкові (25.10.2025), фото: Харківська ОВА