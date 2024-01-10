"Хочу найти": Україна запустила проєкт для родичів зниклих, загиблих і полонених військових РФ
В Україні 10 січня запустили центр пошуку військових РФ "Хочу найти", який працюватиме з громадянами країни-агресорки, котрі втратили зв'язок із рідними
Про це під час презентації проєкту розповів представник ГУР Андрій Юсов, передає РБК-Україна.
За його словами, проєкт "Хочу найти" працюватиме аналогічним чином, як і проєкт "Хочу жить", призначений для окупантів, які хочуть здатись у полон.
"Використовуються різні інструменти, з вересня працює "Хочу жить". Мета - допомогти росіянам, які опинилися в лавах армії держави-агресора, тим, які не хочуть свої руки мастити в крові, бути під захистом України", - нагадав Юсов.
Він зазначив, що РФ здебільшого не комунікує з членами родин військових, не інформує про їхню долю, що стосується зниклих, полонених і загиблих.
"Була ситуація, коли масово звертаються в "Хочу жить" родичі. Україна передавала тіла РФ, але родичі жодної інформації не отримали", - зазначив Юсов.
Саме тому було ухвалено рішення запустити окремий проєкт.
"Якщо Росія не виконує функції щодо своїх громадян, Україна готова надавати інформацію стосовно військових РФ. Ми ініціюємо проєкт "Хочу найти", куди можуть звертатися росіяни за інформацією, яку від них приховує держава-агресор", - сказав представник ГУР.
Проєкт "Хочу найти" буде працювати через чат-бот у Telegram. Також для цього працюватиме окремий сайт.
- 1 вересня 2023 року уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що в Україні є проблеми з обмінним фондом, а РФ не хоче забирати своїх військовополонених.
- Пізніше в українській розвідці заявили, що кількість звернень до програми "Хочу жить" збільшилася вдвічі, нині на добу понад 170 російських військових хочуть здатися в полон.
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