"Ховаються у покинутих будинках": партизани розвідали військову базу РФ у Запорізькій області
Агенти партизанського руху "Атеш" розвідали військові базу російських бійців у тимчасово окупованій Розівці Запорізької області
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що партизани розвідали місце розташування підрозділів 57 ОМСБр ЗС Росії в районі Розівки. Окупанти ховаються в покинутих цивільних будинках, завалені мотлохом для маскування.
За словами агента, в одному з таких будинків розміщується до 15 військовослужбовців.
Фото: Атеш
"Занедбані споруди також використовують для укриття техніки та боєприпасів. Але жодні спроби сховатися не врятують їх від неминучого удару. Ми передали всі дані до надійних рук для подальших дій", - додали партизани.
- 15 липня стало відомо, що на острові за 3,7 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї встановили вже другу систему протиповітряної оборони "Панцир-С1".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.57Продаж 46.24
- Актуальне
- Важливе