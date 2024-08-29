"Ховаються у покинутих будинках": партизани розвідали військову базу РФ у Запорізькій області

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що партизани розвідали місце розташування підрозділів 57 ОМСБр ЗС Росії в районі Розівки. Окупанти ховаються в покинутих цивільних будинках, завалені мотлохом для маскування.

За словами агента, в одному з таких будинків розміщується до 15 військовослужбовців.

Фото: Атеш

"Занедбані споруди також використовують для укриття техніки та боєприпасів. Але жодні спроби сховатися не врятують їх від неминучого удару. Ми передали всі дані до надійних рук для подальших дій", - додали партизани.