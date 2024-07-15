Поряд із резиденцією Путіна на Валдаї встановили другу систему ППО "Панцир-С1"
На острові за 3,7 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї встановили вже другу систему протиповітряної оборони "Панцир-С1"
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
На острові Рябіновий, що за 3,7 кілометра від валдайської "дачі" російського диктатора на Валдаї встановили систему протиповітряної оборони "Панцир-С1" на вежі, таку ж, як раніше були помічені для встановлення ППО в Московській області.
Башту зі встановленим на ній ЗРК добре видно на нових супутникових знімках Google за 6 травня цього року. З історії знімків за минулі місяці на сервісі Planet.com випливає, що цю позицію ППО біля валдайської резиденції Путіна спорудили у березні 2024 року.
У січні телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писав, що атаки дронів на Санкт-Петербург пов'язані з перекиданням систем ППО на "захист стратегічно важливого об'єкту на Валдаї".
Фотографію ще одного "Панциря", нібито встановленого поряд із валдайською резиденцією Путіна в селі Ящерове, у січні 2023 року публікувало видання "Агентство".
- У вівторок, 2 липня, міністерство оборони Росії відзвітувало, що протягом ночі їхні сили ППО нібито знищили низку безпілотників над територіями двох областей РФ й окупованого Криму.
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