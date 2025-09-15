Храпчинський: У російських засобах озброєння все більше електроніки, яка виробляється або в Росії, або в Білорусі 

Про це в етері Еспресо розповів Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт.



"Давайте намалюємо для нас "червоні лінії", щоб нам було зрозуміло, де саме починається суттєва загроза. Нещодавно була опублікована інформація про те, що в російських ракетах та засобах озброєння дедалі більше стає електроніки, яка виробляється або в Росії, або в Білорусі. Це є дуже важливим, тому що насправді той самий завод "Інтеграл", який виробляє комплектуючі до систем навігації та наведення для ракет класу Х-101, "Іскандер" і так далі, активно збільшує та масштабує свої можливості. Те саме відбувається на деяких підприємствах РФ", - зауважив експерт.



За його словами, якщо ми можемо бити по території РФ, де є законні цілі для українських безпілотників, то нам буде складно пояснити, чому ми б’ємо по заводу на території Білорусі, хоча маємо інформацію, що це підприємство працює виключно на замовлення Росії.



"Інша проблема - коли в російських дронах з’являться комплектуючі власного виробництва. Для нас це вже буде розуміння того, що Росія сформувала свій внутрішній ринок, локалізувала свої виробничі потужності, і нам тоді можна буде говорити про тисячі "фламінго", які потрібно використовувати по будь-якому виробництву на території РФ. Але при цьому залишатиметься виробництво на території Білорусі. У будь-якому випадку Росія буде намагатися збільшувати виробництво ударних безпілотників, які значно дешевші мільйонних ракет", - прокоментував Храпчинський.

14 вересня ударні безпілотники ГУР МО України уразили критично важливе для російського ВПК підприємство хімічної промисловості "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї.